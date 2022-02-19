Феномен Карины Валиевой: почему российская звезда фигурного катания осталась без медали на Олимпиаде 2022

Фото с официального сайта ОКР, pixabay.com, olympic.ru

По итогам произвольной программы фигуристка Камила Валиева так и не смогла завоевать золотую медаль. Что повлияло на такой исход соревнований – в материале Сиб.фм.

Фигуристка из России Камила Валиева не смогла заработать золотую медаль, совершив два падения и несколько ошибок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

В короткой программе на соревнованиях, несмотря на первое место, она впервые во взрослой карьере откатала грязно — сделала стап-аут на тройном акселе. После короткой она заплакала. Эти слезы были не первыми для нее в Пекине. Она и ранее неоднократно плакала на тренировке. Все из-за давления общественности на 15-летнюю фигуристку в связи с допинг-скандалом.

Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме обнаружила запрещенное вещество в пробе, взятой 25 декабря на победном для Валиевой чемпионате России. В анализах был найден триметазидин.

Результаты теста стали известны 8 февраля, через день после победного для российских фигуристов командного турнира на Олимпиаде. Хотя в соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца.

В этот же день РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву — с этого момента она не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до окончательного решения по делу, в связи с чем следующим утром пропустила тренировку. В свою очередь, МОК отложил награждение медалистов командного турнира по фигурному катанию, не сообщив причины. Официальные лица несколько дней не называли причину задержки. Впоследствии они объясняли это тем, что речь идет о несовершеннолетней спортсменке Валиевой, которой на данный момент 15 лет.

По итогам разбирательства дисциплинарный комитет РУСАДА 9 февраля снял с фигуристки временное отстранение. И на следующий день она вышла на тренировку.

Как сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР), Валиева до и после 25 декабря неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде в Пекине в ходе командного турнира. Все пробы дали отрицательный результат.

Международной олимпийский комитет (МОК), Международной союз конькобежцев (ISU) и Международное антидопинговое агентство (WADA) оспорили решение РУСАДА о допуске в Спортивном арбитражном суде (CAS), который не удовлетворил апелляцию. Решение суда основывалось на несовершеннолетнем возрасте Валиевой и долгом оглашении результатов допинг-теста.

Валиева до сих пор не сказала ни слова журналистам и каждый раз покидала лед в окружении сотрудников Олимпийского комитета России.

Также глава федерации Александр Горшков не стал комментировать итоги короткой программы женских одиночных соревнований на Олимпийских играх в Пекине, объяснив это тем, что должен защищать российских спортсменок от иностранных журналистов. «Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить», — сказал он.

В свою очередь, МОК после решения CAS (за день до короткой программы) объявил об отказе проводить церемонии награждения до окончания расследования. А за день до произвольной программы международный Олимпийский комитет объявил, что признает временными результаты проката, если Камила Валиева получит медаль по итогам соревнований.

На генеральном прогоне Валиева не справилась с одним из трех четверных прыжков. Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель, затем упала с четверного тулупа, а после выполнила чисто каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов.

На произвольный прокат были заявлены четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

В итоге она упала с четверного тулупа (за него получила всего 2,85 балла) и тройного сальхова, а также совершила еще несколько ошибок в других прыжках. Более 10 баллов судьи ей поставили лишь за комбинации тройной флип — тройной тулуп (12,04) и тройной лутц — тройной тулуп (10,01).

Спортсменка в итоге заняла четвертое место. За исполнение произвольной программы она получила 141,93 балла (5-е место), а по итогам двухдневного выступления — 224,09. До занявшей третье место японки Каори Сакамото ей не хватило 9 баллов, тогда как отрыв от японки после короткой составлял более 2 баллов.

Ранее, Сиб.фм опубликовал медальный зачёт ОК на зимних играх на 17 февраля. Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также назван возможный соперник России в плей-офф по хоккею.