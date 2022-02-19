«Годзилла», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Затерянный мир»: что смотреть по ТВ 19 февраля

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Суббота — день, когда по ТВ традиционно показывают много фильмов и развлекательных передач. Сиб.фм публикует программу на 19 февраля, чтобы вы не пропустили самое интересное.

Первый канал

10:20 Как долго я тебя искала...

11:30 Новости

11:50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км

12:55 Видели видео?

14:55 Короли лыж. Кто получит золото Пекина?

16:00 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине

18:40 Точь-в-точь!

21:00 Время

21:20 Белый снег

23:45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине

00:45 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине

02:00 Наедине со всеми

02:45 Модный приговор

03:35 Давай поженимся!

04:15 Мужское/Женское

04:55 Егерь

Россия-1

08:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт

11:55 Сто к одному

12:45 Вести

13:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Бабуля

01:10 Счастливая жизнь Ксении

ТНТ

10:00-11:00 СашаТаня (38-40 серии)

11:30-18:25 Девушки с Макаровым (1-14 серии)

19:00-22:00 Comedy Club

23:00 Женский Стендап

00:00 Загадочная история Бенджамина Баттона

02:50 Космический джем

04:05 Импровизация

04:55 Comedy Баттл (5 серия)

НТВ

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Пять минут тишины. Возвращение

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Новые тайны Дарьи Донцовой.

23:25 Международная пилорама

00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. К 70-летию Александра Барыкина.

01:50 Дачный ответ

02:45 Три звезды

04:55 Идеальное убийство

СТС

10:00 Не дрогни!

11:00 Шоу «Уральских пельменей»

12:20 Кинг Конг

16:05 Конг: Остров черепа

18:25 Годзилла

21:00 Годзилла 2: Король монстров

23:35 Затерянный мир

01:25 Отпетые мошенницы

03:05 Мамы чемпионов

03:50-04:35 Воронины

Пятница!

10:00-14:10 На ножах

15:20-22:10 Мир наизнанку

23:00 Орёл и Решка

00:00-01:00 Чёрный список

03:30 Мир забесплатно. Сингапур