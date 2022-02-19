«Годзилла», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Затерянный мир»: что смотреть по ТВ 19 февраля

Суббота — день, когда по ТВ традиционно показывают много фильмов и развлекательных передач. Сиб.фм публикует программу на 19 февраля, чтобы вы не пропустили самое интересное.
Первый канал
10:20 Как долго я тебя искала...
11:30 Новости
11:50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км
12:55 Видели видео?
14:55 Короли лыж. Кто получит золото Пекина?
16:00 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине
18:40 Точь-в-точь!
21:00 Время
21:20 Белый снег
23:45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине
00:45 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине
02:00 Наедине со всеми
02:45 Модный приговор
03:35 Давай поженимся!
04:15 Мужское/Женское
04:55 Егерь
Россия-1
08:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт
11:55 Сто к одному
12:45 Вести
13:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Бабуля
01:10 Счастливая жизнь Ксении
ТНТ
10:00-11:00 СашаТаня (38-40 серии)
11:30-18:25 Девушки с Макаровым (1-14 серии)
19:00-22:00 Comedy Club
23:00 Женский Стендап
00:00 Загадочная история Бенджамина Баттона
02:50 Космический джем
04:05 Импровизация
04:55 Comedy Баттл (5 серия)
НТВ
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Пять минут тишины. Возвращение
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Новые тайны Дарьи Донцовой.
23:25 Международная пилорама
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. К 70-летию Александра Барыкина.
01:50 Дачный ответ
02:45 Три звезды
04:55 Идеальное убийство
СТС
10:00 Не дрогни!
11:00 Шоу «Уральских пельменей»
12:20 Кинг Конг
16:05 Конг: Остров черепа
18:25 Годзилла
21:00 Годзилла 2: Король монстров
23:35 Затерянный мир
01:25 Отпетые мошенницы
03:05 Мамы чемпионов
03:50-04:35 Воронины
Пятница!
10:00-14:10 На ножах
15:20-22:10 Мир наизнанку
23:00 Орёл и Решка
00:00-01:00 Чёрный список
03:30 Мир забесплатно. Сингапур