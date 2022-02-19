Небанальные подарки для мужчин к 23 Февраля

Фото: сайт media.mts.ru

Решительно отвергнув трикотаж и парфюмерию, мы предлагаем пять идей для подарков мужчинам на 23 Февраля, которые действительно будут полезны.

Держатель для напитков в автомобиль

Незатейливая, но очень полезная вещица для автовладельца. В неё можно поставить традиционный утренний кофе, пластиковую бутылку, жестяную банку и даже подходящий по диаметру термос. Напиток будет надёжно закреплён, не будет мешать управлять автомобилем и не прольётся во время движения. Держатель сделан из прочного пластика, который легко чистится и безвреден для здоровья.

Автомобильный пылесос

Крошки от еды, фантики, шерсть, песок в машине — от всего этого легко избавиться с помощью компактного пылесоса. Маленький и лёгкий, но мощный, он удалит загрязнения даже в труднодоступных местах. Пользоваться устройством очень удобно: оно подключается к прикуривателю, а пыль и мусор скапливаются в специальном отсеке, который нужно отсоединить и вытряхнуть после уборки.

Отвёртка с насадками

Универсальная отвёртка — полезный подарок. Набор с разными видами насадок обрадует не только любителей что-то разбирать, собирать и ремонтировать, но и профессионалов. В комплект входит прорезиненная рукоятка и 32 биты: крестообразные, плоские, звёздообразные и шестигранные. Компактный пластиковый кейс также удобно брать с собой, хранить в рюкзаке или бардачке того же автомобиля.

Складная платформа для отжиманий

Складной тренажёр — вариант для тех, кто ведёт активный образ жизни и поддерживает форму. Спортивная доска для отжиманий подойдёт для ежедневных упражнений. Переставляя упоры для рук в пазы, отмеченные разными цветами, можно тренировать различные группы мышц: плечи, спину, руки, грудь. При этом ноги и пресс также будут получать интенсивную нагрузку. Такой тренажёр легко складывается и почти не занимает места, поэтому с ним можно тренироваться не только дома, но и, например, на работе.

Игровая мышь

Заядлый геймер сможет одинаково удобно использовать эту красивую стильную мышь как левой, так и правой рукой, при этом кисть не устанет даже спустя несколько часов интенсивной игры. У мыши есть подсветка, а кнопки работают бесшумно. Это особенно актуально для тех, кто любит играть по ночам.

Эти и другие подарки покупайте через бесплатный сервис МТС Cashback, который будет возвращать вам часть стоимости каждой покупки. Авторизовавшись, просто выберите нужный вам интернет-магазин и переходите в него. Специально к праздникам у многих партнёров кешбэк заметно выше обычного!