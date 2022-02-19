Новосибирцы не довольны очисткой тротуаров от снега в Дзержинском районе

Фото и видео "МК в Новосибирске"

Общественник Иван Фролов показал узкую тропинку среди сугробов на тротуаре на проспекте Дзержинского в Новосибирске.

Очистку тротуара в Дзержинском районе Новосибирска сравнили с ситуацией в "каком-нибудь селе". Общественник Иван Фролов остался не доволен работой коммунальных служб, сообщает "МК в Новосибирске".

Новосибирец опубликовал видеозапись, на которой запечатлел узкую тропинку на проспекте Дзержинского — по ней вынуждены передвигаться пешеходы. В таком состоянии коммунальщики оставили тротуар около дома №40, в котором некогда жил и работал основатель Сибирского русского народного хора Николай Корольков.

"Такое ощущение, что мы живём в каком-то селе", — выразил негодование Фролов.

Общественник также добавил, что по тропинке "не возможно ходить", потому что можно "переломать ноги".

Напомним, в январе прокуратура Новосибирска через суд обязала мэрию города исправить недостатки содержания и благоустройства дорог в Калининском районе.