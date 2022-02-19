Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирцы не довольны очисткой тротуаров от снега в Дзержинском районе

Фото Новосибирцы не довольны очисткой тротуаров от снега в Дзержинском районе
Фото Новосибирцы не довольны очисткой тротуаров от снега в Дзержинском районе

Фото и видео "МК в Новосибирске"

Общественник Иван Фролов показал узкую тропинку среди сугробов на тротуаре на проспекте Дзержинского в Новосибирске.

Очистку тротуара в Дзержинском районе Новосибирска сравнили с ситуацией в "каком-нибудь селе". Общественник Иван Фролов остался не доволен работой коммунальных служб, сообщает "МК в Новосибирске".

Новосибирец опубликовал видеозапись, на которой запечатлел узкую тропинку на проспекте Дзержинского — по ней вынуждены передвигаться пешеходы. В таком состоянии коммунальщики оставили тротуар около дома №40, в котором некогда жил и работал основатель Сибирского русского народного хора Николай Корольков.

"Такое ощущение, что мы живём в каком-то селе", — выразил негодование Фролов.

Общественник также добавил, что по тропинке "не возможно ходить", потому что можно "переломать ноги".

Напомним, в январе прокуратура Новосибирска через суд обязала мэрию города исправить недостатки содержания и благоустройства дорог в Калининском районе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Пётр Тучный
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24233
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
6548
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
6495
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok
5757
Новосибирец выбросил кота на помойку из автомобиля
5677
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
5544
Стали известны даты матчей плей-офф КХЛ
5215
Жители Новосибирска пожаловались на озеро из фекалий во дворе многоэтажки в Ленинском районе