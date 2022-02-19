Олимпиада, футбол и смешанные единоборства: главные трансляции на «Матч ТВ» 19 февраля

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине, чемпионат Франции по футболу и смешанные единоборства UFC — расписание этих и других трансляций на «Матч ТВ» 19 февраля.
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Масс-старт. Прямая трансляция
12:15 Новости
12:20 Все на Матч! Прямая трансляция
13:05 XXIV Зимние Олимпийские игры
14:50 Новости
14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция
15:45 Все на Матч! Прямая трансляция
16:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция
18:30 Новости
18:35 Все на Матч! Прямая трансляция
19:25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21:50 Все на Матч! Прямая трансляция
22:50 Новости
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» — «ПСЖ». Прямая трансляция
01:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании. Прямая трансляция
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Трансляция из США. Прямая трансляция