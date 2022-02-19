Пасха 2022: какого числа отмечается, традиции и значение праздника

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В 2022 году праздник Пасхи выпадает на воскресенье, 24 апреля. Этот торжественный день символизирует Светлое Христово Воскресение. По традиции, православные верующие встречают друг друга словами «Христос воскресе» – «Воистину воскресе». А главное украшение пасхального стола – крашеные яйца и куличи.

Этот праздник христиане всегда отмечают в воскресенье. В 2022 году Пасха будет 24 апреля. Главное значение праздника – спасение всех людей от вечной гибели. Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте. Своими страданиями и смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Традиционно, Пасху начинают отмечать уже с полуночи. Православные граждане отправляются в церковь на пасхальное богослужение и берут с собой корзину с куличами и яйцами для освящения.

В православии главным символом Пасхи является красное яйцо. Верующие обмениваются традиционным приветствием «Христос воскресе» – «Воистину воскресе» и поцелуями.

На православную Пасху в Иерусалиме на землю сходит благодатный огонь. Поскольку католики отмечают Пасху раньше, то они и не признают этот факт чудом.

Этому празднику предшествует самая строгая Страстная неделя Великого поста, посвящённая воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о его страданиях, распятии, смерти на кресте.

В эти дни нельзя ругаться, обманывать и не только делать, но и думать о плохих поступках. Также на Пасху не рекомендуется посещать кладбище, для этого предназначена Радоница.

Ранее, Сиб.фм опубликовал полный православный календарь на 2022 год. В Новосибирске впервые экспонируется самая большая коллекция фарфоровых пасхальных яиц, а также в прошлом году еноты позавтракали пасхальными яйцами в новосибирском зоопарке.