Сервал из Новосибирского зоопарка переехал в Подмосковье

Фото: Е. Черненко

Двухгодовалая самка сервала из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило переехала в подмосковную Черноголовку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило передал в Московскую область двухгодовалую самку сервала. Теперь кошка находится в Центре коллективного пользования «Живая коллекция диких видов млекопитающих» в Черноголовке, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

«В настоящее время животное размещено на территории принимающей стороны», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В Подмосковье животное доставили самолётом, транспортировку контролировали инспекторы Управления Россельхознадзора. Она была организована с соблюдением ветеринарно-санитарных требований и условий регионализации.

Напомним, ранее в Московскую область из Новосибирского зоопарка отправили одиннадцатилетнего ядовитого примата толстого лори, который занесён в международную Красную книгу. А три песца из столицы Сибири переехали в этнографический комплекс Скансен, расположенный под открытым небом в Стокгольме.