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Умер актёр Борис Невзоров

Фото Умер актёр Борис Невзоров
Фото Умер актёр Борис Невзоров

Фото с сайта Малого театра

18 февраля на 73-ем году жизни скончался народный артист России Борис Невзоров.

Совесткий и российский актёр Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса. Об этом ТАСС сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Борис Невзоров наделён уникальным положительным обаянием. Кажется, что любой персонаж в его исполнении будет вызывать у зрителей симпатию. Это качество, в сочетании с ярким сценическим темпераментом, чувством юмора и виртуозным владением профессией делает Бориса Георгиевича одним из ведущих артистов прославленной труппы», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Борису Невзорову было 72 года. Он родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Театральную карьеру начал в возрасте 17 лет в Астраханском государственном театре юного зрителя. Также Невзоров в разные годы выходил на сцену Московского драматического театра им. Станиславского, Малого театра. Актёр активно снимался в кино. В его послужном списке есть роли в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака...», «Россия молодая», «Майор», а аткже сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и т.д.

Звание народного артиста РФ было присуждено Невзорову в 2011 году.

Напомним, ровно год назад от последствий заражения коронавирусом скончался директор "Красконцерта" Александр Мелкумян.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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