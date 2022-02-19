В Новосибирске потратят полмиллиона рублей на снос незаконной рекламы

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Городской центр наружной рекламы в Новосибирске ищет подрядчика, который избавит город от незаконных рекламных конструкций за 492 тысячи рублей.

Власти Новосибирска объявили борьбу «рекламному шуму» на улицах. МКУ «Городской центр наружной рекламы» ищет подрядчика, который избавит город от незаконных рекламных конструкций за 492 тысячи рублей.

«Исполнитель оказывает услуги по демонтажу рекламных и информационных конструкций, установленных и эксплуатирующихся с нарушением, с последующей транспортировкой демонтированных объектов на территорию для хранения. Результатом оказания услуги должно быть освобождение места от объекта с восстановлением нарушенных элементов городского благоустройства», — говорится в документации к аукциону.

На каких именно улицах предстоит работать подрядчику, не уточняется. Зато указывается, что общая площадь всех попадающих под ликвидацию рекламных объектов составляет 324 кв. м.

Демонтажом победитель аукциона займётся только в марте, поскольку подведение итогов конкурса запланировано на 28 февраля. Выполнить работы он должен будет в течение пяти дней.

Напомним, на борьбу с лишней рекламой в Новосибирске решительно настроен мэр Анатолий Локоть. В сентябре 2021 года он заявил, что чрезмерное количество различных вывесок, баннеров и прочих рекламных элементов не просто уродует город, но и фактически уничтожает смысл рекламы. В ноябре власти утвердили новые правила размещения рекламных конструкций.