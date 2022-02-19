В Новосибирске здание ДК Клары Цеткин на Котовского признали аварийным

Фото: Антон Тимофеев / 2ГИС, коллаж Сиб.фм

Здание дома культуры имени Клары Цеткин на левом берегу Новосибирска по результатам инженерно-технического обследования признано аварийным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дом № 19 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска признан аварийным, инженерно-техническое обследование здания показало, что срок эксплуатации конструкций и их элементов истёк, сообщили в пресс-службе мэрии. В настоящее время готовится проект сноса.

Напомним, что на Котовского, 19 находится дом культуры имени Клары Цеткин. Это двухэтажное здание площадью 3,9 тыс. кв. м, построенное в 1933 году.

В 2019-м вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова говорила, что верхняя часть старого здания может быть демонтирована, а с фундамента начата реконструкция. Стоимость восстановительных работ оценивалась в 450 млн рублей.







