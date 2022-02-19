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«Вперед к победе, олимпийцы!»: российские знаменитости записали ролик в поддержку сборной

Фото «Вперед к победе, олимпийцы!»: российские знаменитости записали ролик в поддержку сборной
Фото «Вперед к победе, олимпийцы!»: российские знаменитости записали ролик в поддержку сборной

Фото: Андрей Рожков

Всероссийский флешмоб устроили известные спортсмены, артисты и общественные деятели, зачитав строчки стихотворения в поддержку нашей сборной в Пекине.

В акции приняли участие российский боец MMA Сергей Харитонов, боец смешанных единоборств Максим Новоселов, певица Юлия Самойлова, юмористка Елена Воробей, музыкальный продюсер и певец Брендон Стоун, российский фигурист и серебряный призер Чемпионата Европы Александр Самарин, российский фигурист и серебряный призер Олимпийских игр Федор Климов, фигуристка и бронзовый призёр зимней Универсиады Станислава Константинова, актер и телеведущий Андрей Рожков, актер театра и кино Михаил Дорожкин, певица и известный блогер Baba Yaga и многие другие. Акцию поддержали и совсем юные жители нашей страны – дети из челябинского клуба дзюдо «Ичибан».

Фото «Вперед к победе, олимпийцы!»: российские знаменитости записали ролик в поддержку сборной 2

Очень непросто приходится сейчас россиским спортсменам в Пекине, и тем важнее нам всем выразить им безусловную любовь и поддержку — даже издалека, чтобы они могли почувствовать эту лавину теплоты от своих соотечественников!

Автор стихотворения – екатеринбурженка с ОВЗ, поэтесса Ксения Оевская-Штейнгауз. Организатором акции выступил информационный проект «С Чего начинается Родина». «Трудно даже представить, что переживают сейчас наши спортсмены в Пекине. Мы хотим показать таким образом, что они не одни: вместе с ними вся страна! И мы будем поддерживать их до последнего», – подчеркнула руководитель проекта Екатерина Каледа.

Фото «Вперед к победе, олимпийцы!»: российские знаменитости записали ролик в поддержку сборной 3

Похоже, что вся олимпийская история приняла парадоксальный оборот, который нашим заокеанским коллегам трудно понять. Пытаясь разобщить российское общество и настроить людей против друг друга, они добились ровно противоположного: небывалой сплоченности! А когда мы вместе – мы сила. Пожалуй, это утверждение доказательств уже давно не требует.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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