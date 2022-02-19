Жители многоэтажки пожаловались на пьянку дворников в подвале дома в Новосибирске

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Жители ЖК "Свобода" в Новосибирске пожаловались на застолье дворников в подвале многоэтажного дома.
Дворники, принятые на работу управляющей компанией "Центр Коммунального хозяйства", поселились в подвалах многоэтажных домов ЖК "Свобода" на улице Заслонова в Новосибирске. Одно из таких застолий на видео снял местный житель.
На записи видно, как мужчина заходит в подвал, где в этот момент выпивает дворник. Рабочий представился Александром, заявил, что он живёт в Колывани, а в Новосибирске работает дворником и сторожем. При этом он подчеркнул, что никуда "не переедет", потому что специального подсобного помещения ему работодатель не предоставил.
"Приходится в подвале кантоваться", — отметил дворник.
Автор видео новосибирец Никита Матиенко заявил, что в подвальных помещениях, где находятся кладовые, постоянно происходят пьянки, дворники также готовят в подвале еду, что идёт вразрез с требованиями противопожарной безопасности.
По его словам, жители ЖК неоднократно жаловались на дворников в УК и полицию, но до сих пор на заявления никто не отреагировал.
Напомним, ранее в Новосибирске дворника укусила ядовитая шумящая гадюка.
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