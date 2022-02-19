Жители многоэтажки пожаловались на пьянку дворников в подвале дома в Новосибирске

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители ЖК "Свобода" в Новосибирске пожаловались на застолье дворников в подвале многоэтажного дома.

Дворники, принятые на работу управляющей компанией "Центр Коммунального хозяйства", поселились в подвалах многоэтажных домов ЖК "Свобода" на улице Заслонова в Новосибирске. Одно из таких застолий на видео снял местный житель.

На записи видно, как мужчина заходит в подвал, где в этот момент выпивает дворник. Рабочий представился Александром, заявил, что он живёт в Колывани, а в Новосибирске работает дворником и сторожем. При этом он подчеркнул, что никуда "не переедет", потому что специального подсобного помещения ему работодатель не предоставил.

"Приходится в подвале кантоваться", — отметил дворник.

Автор видео новосибирец Никита Матиенко заявил, что в подвальных помещениях, где находятся кладовые, постоянно происходят пьянки, дворники также готовят в подвале еду, что идёт вразрез с требованиями противопожарной безопасности.

По его словам, жители ЖК неоднократно жаловались на дворников в УК и полицию, но до сих пор на заявления никто не отреагировал.

Напомним, ранее в Новосибирске дворника укусила ядовитая шумящая гадюка.