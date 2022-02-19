Звезда болгарского волейбола Мартин Атанасов назвал российскую сборную фаворитом FIVB-2022

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Фаворит чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 — сборная Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), считает доигровщик турецкого клуба «Зираат Банк» Мартин Атанасов.

Известный болгарский волейболист, доигровщик турецкого клуба «Зираат Банк» Мартин Атанасов дал интервью пресс-службе оргкомитета чемпионата мира по волейболу среди мужчин FIVB-2022.

На вопрос о том, есть ли на этих соревнованиях фаворит, спортсмен ответил утвердительно и даже назвал команду.

«Могу сказать, что фаворит — сборная ВФВ (Всероссийской федерации волейбола. — Прим. ред.). Поскольку они хозяева, для них это будет большим преимуществом. И это действительно сильная команда», — сказал он.

При этом Атанасов отметил, что на соревнованиях будут и другие сильные сборные — Польша, Италия и Бразилия.

«Но первая команда, о которой я подумал, это ВФВ. Это главный фаворит», — подчеркнул доигровщик клуба «Зираат Банк».

Напомним, чемпионат мира по волейболу среди мужских команд впервые в истории пройдёт в России. Первенство примут сразу 10 городов, в том числе Новосибирск.

Сиб.фм ранее писал, какие команды сыграют в столице Сибири. Матч-открытие Россия — Тунис пройдёт 26 августа в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.