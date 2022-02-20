Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего

Pixabay.com

Эксперты перечислили марки автомобилей, которые чаще всего угоняют в России.

Эксперты составили топ-3 автомобилей, которые чаще всего угоняют в России. В зоне риска оказались японские и корейские автомобили.

В России чаще всего угоняют автомобили «Mitsubishi», «Toyota» и «Kia».

Практически так же часто от угонов страдают и владельцы машин марки «Hyundai».

Такой рейтинг составили крупнейшие страховые компании, сообщает портал «autonews». Эта статистика отличается от данных МВД, так как не учитывает автомобили без страховки.

Согласно данным МВД, больше остальных рискуют лишиться своей машины владельцы бюджетных «Hyundai Solaris» и «Kia Rio». Также популярностью у угонщиков пользуются «Toyota Camry», а также кроссоверы «Toyota RAV4», «Hyundai Tucson» и «Kia Sorento».

Стоит отметить, что в 2021 году раскрываемость таких преступлений составила 96 %.