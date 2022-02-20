ХК «Сибирь» проведёт заключительный матч перед плей-офф

Фото ХК "Сибирь"

20 февраля хоккейный клуб «Сибирь» проведёт заключительный контрольный матч перед плей-офф, который стартует 1 марта.

Завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине, и хоккейный клуб «Сибирь» готовится к плей-оффу. В воскресенье, 20 февраля, команда проведёт заключительный матч в Казани перед продолжением регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

ХК «Сибирь» играет с казанской командой «Ак Барс» в Казани 21 февраля в 21:00 по местному времени. Посмотреть трансляцию матча можно будет в соцсетях «Снеговиков».

Напомним, что уже 1 марта стартует плей-офф сезона 2021/22 КХЛ, расписание матчей уже утверждено. По правилам команда, которая заняла 1-е место в таблице, будет играть с 8-м местом, 2-е место с 7-м и так далее.

Хоккейная «Сибирь» занимает 6-е место, за 50 игр команда набрала 57 очков. 2 марта «Снеговики» будут играть с клубом «Салават Юлаев» из Уфы, который занял 3-е место (45 игр и 62 очка).

Также выездные игры у «Снеговиков» пройдут 4, 10 и 14 марта. Домашние матчи состоятся 6, 8 и 12 марта.

Отметим, что последняя игра «Сибири» и «Салават Юлаева» состоялась в декабре прошлого года. Тогда «Снеговики» обыграли команду противников со счётом 3:2.