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Квартиру за 23 млн рублей в античном стиле выставили на продажу в Новосибирске

Фото Квартиру за 23 млн рублей в античном стиле выставили на продажу в Новосибирске
Фото Квартиру за 23 млн рублей в античном стиле выставили на продажу в Новосибирске

Фото с сайта N1.RU

В Новосибирске продают квартиру с античным эксклюзивным ремонтом площадью 120 квадратных метров.

Хозяева 3-комнатной квартиры, в которой ремонт выполнен в античном стиле, оценили её в 23 миллиона рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.RU.

Площадь квартиры, которая расположена в доме на улице Романова, составляет 120 квадратных метров. Ремонт назван уникальным, выполнен по оригинальному дизайн-проекту. Отдельно отмечено, что вся мебель изготовлена из дерева определенной породы, паркет и двери сделаны из массива дуба, пол и стены отделаны мраморной мозаикой.

В квартире обеденная зона совмещена с гостиной, в ванной стоит большое мягкое кресло, а унитаз от общего пространства отгорожен занавесками. В квартире также есть личный кабинет.

Напомним, осенью Сиб.фм опубликовал топ самых дорогих квартир Новосибирска.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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