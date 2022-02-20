Ночь Мирадж или Небошествие Пророка 2022: какого числа мусульмане отмечают Исрав-аль-Мирадж

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Ночь Мирадж является одной из главных дат в году для мусульман. Этот праздник в 2022 году будут отмечать в ночь с 27 на 28 февраля. Подготовку к торжеству нужно начинать уже 27 февраля и провести ночь во бдении, а 28 февраля важно не забыть прочитать все обязательные молитвы.

Мусульмане верят, что в эту ночь с пророком Мухаммедом произошло сразу два чуда. Именно поэтому у праздника два названия: «аль-Исра» и «аль-Мирадж». Первое чудо связано с путешествием пророка из Мекки в Иерусалим. Согласно преданию, вечером после молитвы он отдыхал рядом с северной стеной Каабы, запретной мечети в Мекке, и явился ему тогда ангел. Он без всякой боли рассек ему грудь, достал сердце, наполнил его благим светом веры и вернул на место.

После этого в мечеть явился зверь Бурак, который может передвигаться по земле со скоростью в сто раз выше, чем у самой быстрой лошади. На нем Мухаммед отправился в свое вечернее путешествие к другой мусульманской святыне – мечети аль-Акса, что в Иерусалиме.

Тут в истории праздника появляются известные мусульманские сюжеты, ведь пророк Мухаммед останавливался каждый раз, когда ему подсказывало сердце, для молитвы. Так, богословы утверждают, что пророк останавливался в Медине, а также на родине Исы, в христианстве известного как Иисус. Уже в Иерусалиме Мухаммед совершил двухракаатный намаз с другими пророками.

Второе название этой даты, аль-Мирадж, связано с другим чудом, которое также случилось с пророком Мухаммедом в эту ночь. Сразу после молитвы в Иерусалиме, ему вновь явился ангел Джибриль и предложил на выбор испить молока или вина. Мухаммед выбрал молоко, и за это ангел вознес его на небо. С этим путешествием связаны многие представления мусульман о Рае и Аде. Об этом вознесении говорится в суре «Ан-Наджм».

Благодаря Ночи Мирадж появилось большинство исламских традиций и сложилось особое отношение мусульман к тем или иным поступкам.

Согласно богословам, когда Мухаммед вознесся на первое небо, то встретил там Адама – первого человека на земле. На втором небе встретил он Ису, известного в христианстве как Иисус, который был там вместе со своей матерью Марьям (дева Мария). На третьем Мухаммеда встречал пророк Юсуф, на четвертом – Идрис, на пятом – Харун, на шестом – Муса (Моисей), на седьмом – Ибрахим.

Затем пророку позволили встретиться с Аллахом и увидеть Рай и Ад. Когда Мухаммед вернулся обратно на землю, он поведал обо всем этом людям, благодаря чему и появились правила, которым следуют все мусульмане.

Как уже было сказано выше, он выбрал молоко, а не воду, что говорит о традиции, которая запрещает пить спиртные напитки в исламе. Аллах передал Мухаммеду наказ читать по 50 намазов в день, но когда пророк возвращался обратно, то пророк Муса попросил его вернуться к Богу и попросить смягчить требования. Мусульмане верят, что Всевышний тогда смилостивился и разрешил читать по 5 намазов, благодать за каждый из которых умножается в 10 раз. Именно отсюда берет начало традиция читать намаз 5 раз в день.

Когда Мухаммеду показывали Рай и Ад, он увидел, как люди разбивали свои головы о камни, затем оживали и снова разбивали. Это было наказанием за пропущенные намазы. Видел людей, которые питаются гнилым мясом, хотя рядом лежит хорошее мясо – это были прелюбодейцы, которые изменили своим женам. Здесь же в аду мучились грешники, которые не платили закят и жадничали, не отдавая милостыню.

В эту священную ночь необходимо молиться. Мусульмане верят, что за это их ждёт награда. Помимо этого, верующие должны выполнять следующие действия:

Нужно возносить молитву «Салават», посвященную пророку Мухаммеду;

Важно читать Коран, причем не просто произносить вслух, а научиться понимать его;

Следует покаяться в своих грехах. Мусульмане верят, что в эту, как и в другие священные ночи года, Аллах слышит людей особенно хорошо;

Нужно забыть обиды, а также было бы хорошо позвонить людям, которых вы ранее обидела, и попросить их прощения. Самому тоже следует простить обиды, поняв, насколько не важны они по сравнению со всей жизнью;

Следует читать молитвы за близких, родных и друзей;

Давайте милостыню тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию;

А в день, предшествующий Ночи Мирадж, нужно посетить своих родственников и поздравить их с наступлением праздника.

Стоит помнить и о запретах. В Ночь Мирадж категорически нельзя пить спиртное, так как именно в эту ночь пророк Мухаммед отказался от вина в пользу молока. Кроме того, не рекомендуется этот праздник излишне шумно. Эта ночь – для кротких молитв и прощения обид, а не для шумных застолий. Также нельзя в эту ночь ругаться, ведь в любую священную ночь любая ругань идет только во вред, считают мусульмане.

Ранее, Сиб.фм писал о традициях и запретах для мусульман в ночь первой пятницы месяца Раджаб. Названы даты поста мусульман Рамадан, Курбан-байрама и Ураза-байрама, а также какие главные правила нужно соблюдать в эти священные дни.