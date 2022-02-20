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Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год
Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год

Фото: pixabay.com

Многие огородники смотрят на лунный календарь перед посадкой рассады. С его помощью вычисляют наиболее благоприятный день для высадки семян. Сиб.фм подготовил полный лунный календарь для садоводов на текущий год.

Огородники сами принимают решение о том, когда лучше начать сеять рассаду. Время в большинстве случаев зависит от сорта и самой культуры. Ранее, наши предки заметили влияние фазы луны на рост и плодовитость растений. Поэтому важно изучить специальный календарь и узнать о благоприятных днях для посадки рассады.

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год 2

Практически все садоводы используют для посева специальные емкости. Это могут быть контейнеры продолговатой формы или же отдельные горшки. Сразу после посева емкости ставят в затемненное теплое место до появления всходов. После того, как семена взошли, контейнеры помещают в хорошо освещенное место.

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год 3

Отметим, что перед посадкой семена необходимо замочить в небольшом количестве воды. Если их оставить в таком виде на несколько суток, то они прорастут. При высадке не пророщенных семян первые всходы появятся не раньше, чем через две недели. Производить высадку следует в отдельную емкость и, конечно же, регулярно поливать. Находиться рассада должна в светлом помещении с плюсовой температурой воздуха.

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год 4

По лунному календарю рассаду перцев лучше всего сеять на растущей луне в следующие даты:

  • Февраль: 2-5, 7-14.
  • Март: 3,6-8,11,12,13.
  • Апрель: 3,4,8,9.

На убывающей луне тоже можно высаживать семена. Наиболее благоприятные дни:

  • Февраль: 21-27.
  • Март: 21-26; 29-31.
  • Апрель: 17-23; 25-27.

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год 5
Чаще всего у огородников встречается рассада томатов. Их высадка будет благоприятна в следующие дни:

  • Февраль: 3,4,7-9, 12-14.
  • Март: 3,6-8, 11,12,13.
  • Апрель: 3,4,8,15.

На убывающую луну лучше всего сажать семена в такие дни:

  • Февраль: 19-23,26,27.
  • Март: 19-22,25,26,29,30.
  • Апрель: 17,18,26,27.

Обычно всходы томатов начинают появляться через 3-5 дней. Они имеют мягкую структуру, поэтому в предварительном проращивании не нуждаются.

Фото Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год 6
По специальному календарю рассаду баклажанов лучше всего сеять в следующие дни:

  • Февраль: 3-4, 7-14,22,23.
  • Март: 6,7,8,10-13,15,16,17,21,22,23,29,30.
  • Апрель: 3-9,12,13,14,15,26,27.
  • Май: 1-6,10,11,12,13,14,15,19,24,31.

Посев семян осуществляется в зависимости от сорта баклажан, а также от климата в регионе. Так, в более южных областях в открытый грунт высаживают рассаду, которой может быть от 40 до 50 суток. В северных регионах лучше высаживать уже окрепшие растения с хорошей корневой системой.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду. Названы растения-афродизиаки с научно доказанными свойствами, а также напиток из экзотического тропического растения назван одним из лучших для снижения давления.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
дача
огород
посадка
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лунный календарь
перец
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