Перцы-гиганты будете собирать вёдрами: опубликован лунный календарь для огородников на 2022 год

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Многие огородники смотрят на лунный календарь перед посадкой рассады. С его помощью вычисляют наиболее благоприятный день для высадки семян. Сиб.фм подготовил полный лунный календарь для садоводов на текущий год.
Огородники сами принимают решение о том, когда лучше начать сеять рассаду. Время в большинстве случаев зависит от сорта и самой культуры. Ранее, наши предки заметили влияние фазы луны на рост и плодовитость растений. Поэтому важно изучить специальный календарь и узнать о благоприятных днях для посадки рассады.
Практически все садоводы используют для посева специальные емкости. Это могут быть контейнеры продолговатой формы или же отдельные горшки. Сразу после посева емкости ставят в затемненное теплое место до появления всходов. После того, как семена взошли, контейнеры помещают в хорошо освещенное место.
Отметим, что перед посадкой семена необходимо замочить в небольшом количестве воды. Если их оставить в таком виде на несколько суток, то они прорастут. При высадке не пророщенных семян первые всходы появятся не раньше, чем через две недели. Производить высадку следует в отдельную емкость и, конечно же, регулярно поливать. Находиться рассада должна в светлом помещении с плюсовой температурой воздуха.
По лунному календарю рассаду перцев лучше всего сеять на растущей луне в следующие даты:
На убывающей луне тоже можно высаживать семена. Наиболее благоприятные дни:
Чаще всего у огородников встречается рассада томатов. Их высадка будет благоприятна в следующие дни:
На убывающую луну лучше всего сажать семена в такие дни:
Обычно всходы томатов начинают появляться через 3-5 дней. Они имеют мягкую структуру, поэтому в предварительном проращивании не нуждаются.
По специальному календарю рассаду баклажанов лучше всего сеять в следующие дни:
Посев семян осуществляется в зависимости от сорта баклажан, а также от климата в регионе. Так, в более южных областях в открытый грунт высаживают рассаду, которой может быть от 40 до 50 суток. В северных регионах лучше высаживать уже окрепшие растения с хорошей корневой системой.
Ранее, Сиб.фм писал о том, что агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду. Названы растения-афродизиаки с научно доказанными свойствами, а также напиток из экзотического тропического растения назван одним из лучших для снижения давления.
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