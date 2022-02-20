Последний день Олимпийских игр в Пекине, «Бэтмен против Супермена» и «Призрак в доспехах»: что посмотреть по ТВ 20 февраля

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В воскресенье, 20 февраля, завершается зимняя Олимпиада в Пекине, посмотреть трансляции соревнований можно на нескольких каналах. Сегодня состоится финал хоккея, масс-старт на лыжных гонках у женщин и церемония закрытия в 15:00 по московскому времени. Те, кто не следят за соревнованиями, могут отвлечься и провести последний выходной за просмотром фильмов и телепередач. Так, по телевизору показывают фильмы «Тёмный рыцарь» и «Бэтмен против супермена», «Призрака в доспехах» и «Алита: Боевой ангел». Сиб.фм собрал полную программу на 20 февраля. Приятного просмотра!

Первый канал

06:00 Новости

06:10 Егерь

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:35 Часовой

08:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

11:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал

13:30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт

16:00 Новости

16:15 От печали до радости...

17:10 Две звезды. Отцы и дети

19:00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямая трансляция

21:00 Время

22:00 Хрустальный

Россия 1

05:15 Я буду рядом

07:05 Утренняя почта с Николаем Басковым

07:45 Парад юмора

10:05 Сто к одному

11:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления

13:30 Вести

14:00 Послушная жена

17:50 Танцы со звездами

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

01:30 Частный детектив Татьяна Иванова (Венец безбрачия. Часть 1-я)

02:20 Частный детектив Татьяна Иванова (Венец безбрачия. Часть 2-я)

03:10 Частный детектив Татьяна Иванова (Материнский инстинкт. Часть 1-я)

04:02 Частный детектив Татьяна Иванова (Материнский инстинкт. Часть 2-я)

ТНТ

05:45 Открытый микрофон (3-я серия)

06:35 ТНТ. Best (45-я серия)

07:00 ТНТ. Gold (29-я серия)

07:30 ТНТ. Gold (30-я серия)

07:55 СашаТаня (38-я серия)

08:25 СашаТаня (39-я серия)

09:00 Перезагрузка (492-я серия)

10:00 Битва экстрасенсов (5-я серия)

11:40 Битва экстрасенсов (6-я серия)

13:20 Битва экстрасенсов (7-я серия)

15:00 Темный рыцарь

18:00 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

21:00 Камеди Клаб (737-я серия)

22:00 Камеди Клаб (738-я серия)

23:00 Stand Up (212-я серия)

00:00 Ночной беглец

02:10 Битлджус

02:45 Импровизация (85-я серия)

03:35 Comedy Баттл (6-я серия)

04:25 Открытый микрофон (4-я серия)

НТВ

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня. Прямая трансляция

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня. Прямая трансляция

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники (Выпуск от 20.02.2022)

12:00 Дачный ответ (Выпуск от 20.02.2022)

13:00 НашПотребНадзор (Выпуск от 20.02.2022)

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня. Прямая трансляция

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Маска

23:30 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:00 Выйти замуж за генерала

ТВ-Ц

05:10 Разведчики. Смертельная игра

05:50 Закон и порядок

06:20 Похищенный

08:00 Затерянные в лесах

10:00 Знак качества (Все для кровати)

10:55 Страна чудес

11:30 События

11:50 Приступить к ликвидации

14:30 Московская неделя

15:00 Тайны пластической хирургии

15:50 Тамара Носова. Не бросай меня!

16:45 Прощание (Алексей Баталов)

17:35 Конь изабелловой масти

21:40 Суфлер

00:25 События

00:40 Суфлер

01:35 Петровка, 38

01:45 Каинова печать

04:40 Дворжецкие. На роду написано...

Рен ТВ

05:00 Тайны Чапман

06:25 Огонь из преисподней

08:20 Призрачный гонщик

10:25 Призрачный гонщик 2

12:20 Каратель

14:45 Призрак в доспехах

16:50 Хитмэн

18:40 Хитмэн: Агент 47

20:30 Алита: Боевой ангел

23:00 Добров в эфире

23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

01:00 Самые шокирующие гипотезы

Пятница

05:00 Орел и решка. Чудеса света (Французская Ривьера)

05:40 Орел и решка. Чудеса света (Пустыня Намиб)

06:30 Пятница News (16-я серия)

06:50 Орел и решка. Чудеса света (Эйфелева башня. Франция)

07:50 Орел и решка. Чудеса света (Вулкан Везувий)

09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)

10:00 Орел и Решка. Земляне (Аргентина)

11:00 На ножах (Оренбург. Опера)

12:10 На ножах (Санкт-Петербург. Капитан)

13:20 На ножах (Санкт-Петербург. ФилоСовия)

14:20 На ножах (Лыткарино. Medea)

15:30 На ножах (Санкт-Петербург. 2 Хвоста)

16:30 На ножах (Basement)

17:40 На ножах (Солнечногорск. Маренгольц)

18:40 На ножах (Пермь. Синяя борода)

19:40 На ножах (Волгоград. Freddys)

20:50 На ножах (Нижний Новгород. "Компот")

21:50 На ножах (Москва (Все свои))

22:50 Секретный миллионер (Айк Саргсян)

23:00 Секретный миллионер (Айк Саргсян)

00:10 Секретный миллионер (Дмитрий Васильев)

01:10 Секретный миллионер (Виктория Быкова)

02:10 Пятница News (30-я серия)

02:30 Мир забесплатно (Гонконг)

03:20 Я твое счастье (Танки и стриптиз)

04:00 Я твое счастье (Паралеты и школа фокусников)

04:40 Пятница News (29-я серия)

Че

05:15 Супер улетка 23 (34-я серия)

05:35 Супер улетка 23 (35-я серия)

06:00 Супер улетка 23 (36-я серия)

06:15 Летучий надзор (16-я серия)

07:05 Утилизатор (Ставрополь)

08:00 Утилизатор (9-я серия)

08:30 Утилизатор (1-я серия)

09:00 Утилизатор (Старый Оскол)

09:25 Утилизатор (10-я серия)

09:55 Утилизатор (19-я серия)

10:30 Утилизатор (Москва)

11:00 Утилизатор (Саратов)

11:30 Утилизатор (20-я серия)

12:00 Улетное видео (14-я серия)

12:30 Улетное видео (18-я серия)

13:00 Улетное видео (11-я серия)

14:00 +100500 (20-я серия)

14:30 +100500 (25-я серия)

15:00 +100500 (18-я серия)

15:30 +100500 (27-я серия)

16:00 +100500 (19-я серия)

16:35 +100500 (7-я серия)

17:05 Улетное видео (26-я серия)

17:35 Улетное видео (35-я серия)

18:05 Улетное видео (22-я серия)

18:35 Улетное видео (Топ — 35)

19:35 Улетное видео (61-я серия)

20:05 Улетное видео (62-я серия)

20:35 Улетное видео (63-я серия)

21:05 +100500 (52-я серия)

21:35 +100500 (4-я серия)

22:05 +100500 (9-я серия)

22:35 +100500 (62-я серия)

23:00 +100500 (2-я серия)

23:30 IТопчик (14-я серия)

00:00 IТопчик (6-я серия)

00:30 IТопчик (2-я серия)

01:00 IТопчик (16-я серия)

01:30 Рюкзак (Индия)

02:20 Супер улетка 23 (37-я серия)

02:45 Супер улетка 23 (38-я серия)

03:10 Супер улетка 23 (39-я серия)

03:30 Супер улетка 23 (40-я серия)

03:55 Супер улетка 23 (41-я серия)

04:20 Супер улетка 23 (42-я серия)

04:45 Супер улетка 23 (43-я серия)

Ю

05:10 Папа попал (Семья Гапун)

06:35 Папа попал (Семья Комар)

08:00 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)

09:50 Беременна в 16 (Евгения, Барнаул)

11:30 Шопоголики (1-я серия)

12:25 Беременна в 16 (Снежана, Москва)

14:05 Дорогая, я забил (10-я серия)

15:30 Дорогая, я забил (Семья Чеботаревых, Краснодар)

17:00 Папа попал (Семья Сердюк)

19:30 Папа попал (Семья Апостол)

22:00 Дом-2 (72-я серия)

23:00 Дом-2 (73-я серия)

00:00 Дом-2 (74-я серия)

00:55 Мыслить как преступник (Время закрытия)

01:40 Мыслить как преступник (Тонкая линия)

02:25 Мыслить как преступник (Дела семейные)

03:05 Папа попал (Семья Синчук)

04:45 Папа попал (Семья Куцых)