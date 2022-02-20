Последний день Олимпийских игр в Пекине, «Бэтмен против Супермена» и «Призрак в доспехах»: что посмотреть по ТВ 20 февраля

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В воскресенье, 20 февраля, завершается зимняя Олимпиада в Пекине, посмотреть трансляции соревнований можно на нескольких каналах. Сегодня состоится финал хоккея, масс-старт на лыжных гонках у женщин и церемония закрытия в 15:00 по московскому времени. Те, кто не следят за соревнованиями, могут отвлечься и провести последний выходной за просмотром фильмов и телепередач. Так, по телевизору показывают фильмы «Тёмный рыцарь» и «Бэтмен против супермена», «Призрака в доспехах» и «Алита: Боевой ангел». Сиб.фм собрал полную программу на 20 февраля. Приятного просмотра!
06:00 Новости
06:10 Егерь
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:35 Часовой
08:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
11:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал
13:30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт
16:00 Новости
16:15 От печали до радости...
17:10 Две звезды. Отцы и дети
19:00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямая трансляция
21:00 Время
22:00 Хрустальный
05:15 Я буду рядом
07:05 Утренняя почта с Николаем Басковым
07:45 Парад юмора
10:05 Сто к одному
11:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления
13:30 Вести
14:00 Послушная жена
17:50 Танцы со звездами
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
01:30 Частный детектив Татьяна Иванова (Венец безбрачия. Часть 1-я)
02:20 Частный детектив Татьяна Иванова (Венец безбрачия. Часть 2-я)
03:10 Частный детектив Татьяна Иванова (Материнский инстинкт. Часть 1-я)
04:02 Частный детектив Татьяна Иванова (Материнский инстинкт. Часть 2-я)
05:45 Открытый микрофон (3-я серия)
06:35 ТНТ. Best (45-я серия)
07:00 ТНТ. Gold (29-я серия)
07:30 ТНТ. Gold (30-я серия)
07:55 СашаТаня (38-я серия)
08:25 СашаТаня (39-я серия)
09:00 Перезагрузка (492-я серия)
10:00 Битва экстрасенсов (5-я серия)
11:40 Битва экстрасенсов (6-я серия)
13:20 Битва экстрасенсов (7-я серия)
15:00 Темный рыцарь
18:00 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
21:00 Камеди Клаб (737-я серия)
22:00 Камеди Клаб (738-я серия)
23:00 Stand Up (212-я серия)
00:00 Ночной беглец
02:10 Битлджус
02:45 Импровизация (85-я серия)
03:35 Comedy Баттл (6-я серия)
04:25 Открытый микрофон (4-я серия)
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня. Прямая трансляция
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня. Прямая трансляция
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники (Выпуск от 20.02.2022)
12:00 Дачный ответ (Выпуск от 20.02.2022)
13:00 НашПотребНадзор (Выпуск от 20.02.2022)
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Маска
23:30 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:00 Выйти замуж за генерала
05:10 Разведчики. Смертельная игра
05:50 Закон и порядок
06:20 Похищенный
08:00 Затерянные в лесах
10:00 Знак качества (Все для кровати)
10:55 Страна чудес
11:30 События
11:50 Приступить к ликвидации
14:30 Московская неделя
15:00 Тайны пластической хирургии
15:50 Тамара Носова. Не бросай меня!
16:45 Прощание (Алексей Баталов)
17:35 Конь изабелловой масти
21:40 Суфлер
00:25 События
00:40 Суфлер
01:35 Петровка, 38
01:45 Каинова печать
04:40 Дворжецкие. На роду написано...
05:00 Тайны Чапман
06:25 Огонь из преисподней
08:20 Призрачный гонщик
10:25 Призрачный гонщик 2
12:20 Каратель
14:45 Призрак в доспехах
16:50 Хитмэн
18:40 Хитмэн: Агент 47
20:30 Алита: Боевой ангел
23:00 Добров в эфире
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
01:00 Самые шокирующие гипотезы
05:00 Орел и решка. Чудеса света (Французская Ривьера)
05:40 Орел и решка. Чудеса света (Пустыня Намиб)
06:30 Пятница News (16-я серия)
06:50 Орел и решка. Чудеса света (Эйфелева башня. Франция)
07:50 Орел и решка. Чудеса света (Вулкан Везувий)
09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)
10:00 Орел и Решка. Земляне (Аргентина)
11:00 На ножах (Оренбург. Опера)
12:10 На ножах (Санкт-Петербург. Капитан)
13:20 На ножах (Санкт-Петербург. ФилоСовия)
14:20 На ножах (Лыткарино. Medea)
15:30 На ножах (Санкт-Петербург. 2 Хвоста)
16:30 На ножах (Basement)
17:40 На ножах (Солнечногорск. Маренгольц)
18:40 На ножах (Пермь. Синяя борода)
19:40 На ножах (Волгоград. Freddys)
20:50 На ножах (Нижний Новгород. "Компот")
21:50 На ножах (Москва (Все свои))
22:50 Секретный миллионер (Айк Саргсян)
23:00 Секретный миллионер (Айк Саргсян)
00:10 Секретный миллионер (Дмитрий Васильев)
01:10 Секретный миллионер (Виктория Быкова)
02:10 Пятница News (30-я серия)
02:30 Мир забесплатно (Гонконг)
03:20 Я твое счастье (Танки и стриптиз)
04:00 Я твое счастье (Паралеты и школа фокусников)
04:40 Пятница News (29-я серия)
05:15 Супер улетка 23 (34-я серия)
05:35 Супер улетка 23 (35-я серия)
06:00 Супер улетка 23 (36-я серия)
06:15 Летучий надзор (16-я серия)
07:05 Утилизатор (Ставрополь)
08:00 Утилизатор (9-я серия)
08:30 Утилизатор (1-я серия)
09:00 Утилизатор (Старый Оскол)
09:25 Утилизатор (10-я серия)
09:55 Утилизатор (19-я серия)
10:30 Утилизатор (Москва)
11:00 Утилизатор (Саратов)
11:30 Утилизатор (20-я серия)
12:00 Улетное видео (14-я серия)
12:30 Улетное видео (18-я серия)
13:00 Улетное видео (11-я серия)
14:00 +100500 (20-я серия)
14:30 +100500 (25-я серия)
15:00 +100500 (18-я серия)
15:30 +100500 (27-я серия)
16:00 +100500 (19-я серия)
16:35 +100500 (7-я серия)
17:05 Улетное видео (26-я серия)
17:35 Улетное видео (35-я серия)
18:05 Улетное видео (22-я серия)
18:35 Улетное видео (Топ — 35)
19:35 Улетное видео (61-я серия)
20:05 Улетное видео (62-я серия)
20:35 Улетное видео (63-я серия)
21:05 +100500 (52-я серия)
21:35 +100500 (4-я серия)
22:05 +100500 (9-я серия)
22:35 +100500 (62-я серия)
23:00 +100500 (2-я серия)
23:30 IТопчик (14-я серия)
00:00 IТопчик (6-я серия)
00:30 IТопчик (2-я серия)
01:00 IТопчик (16-я серия)
01:30 Рюкзак (Индия)
02:20 Супер улетка 23 (37-я серия)
02:45 Супер улетка 23 (38-я серия)
03:10 Супер улетка 23 (39-я серия)
03:30 Супер улетка 23 (40-я серия)
03:55 Супер улетка 23 (41-я серия)
04:20 Супер улетка 23 (42-я серия)
04:45 Супер улетка 23 (43-я серия)
05:10 Папа попал (Семья Гапун)
06:35 Папа попал (Семья Комар)
08:00 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)
09:50 Беременна в 16 (Евгения, Барнаул)
11:30 Шопоголики (1-я серия)
12:25 Беременна в 16 (Снежана, Москва)
14:05 Дорогая, я забил (10-я серия)
15:30 Дорогая, я забил (Семья Чеботаревых, Краснодар)
17:00 Папа попал (Семья Сердюк)
19:30 Папа попал (Семья Апостол)
22:00 Дом-2 (72-я серия)
23:00 Дом-2 (73-я серия)
00:00 Дом-2 (74-я серия)
00:55 Мыслить как преступник (Время закрытия)
01:40 Мыслить как преступник (Тонкая линия)
02:25 Мыслить как преступник (Дела семейные)
03:05 Папа попал (Семья Синчук)
04:45 Папа попал (Семья Куцых)
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