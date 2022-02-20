Церемония закрытия зимних Олимпийских игр, главный бой UFC и чемпионат Германии по футболу: главные трансляции на «Матч ТВ» 20 февраля

Фото с сайта olympic.ru
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине, смешанные единоборства UFC и чемпионат по футболу в Италии – расписание этих и других трансляций на «Матч ТВ» 20 февраля.
05:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании. Прямая трансляция
07:00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Трансляция из США. Прямая трансляция
10:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция
11:10 Новости
11:15 Все на Матч! Прямая трансляция
12:55 Новости
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна. Трансляция из США
13:55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 63 км. Трансляция из Эстонии. Прямая трансляция
17:10 Новости
17:15 Все на Матч! Прямая трансляция
18:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" — "Аталанта". Прямая трансляция
20:30 Новости
20:35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. "Матч звезд". Прямая трансляция
23:20 Новости
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) — "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция
01:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Итоги. Прямая трансляция
04:20 Новости
04:30 Все на Матч! Прямая трансляция
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают