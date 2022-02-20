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Церемония закрытия зимних Олимпийских игр, главный бой UFC и чемпионат Германии по футболу: главные трансляции на «Матч ТВ» 20 февраля

Фото Церемония закрытия зимних Олимпийских игр, главный бой UFC и чемпионат Германии по футболу: главные трансляции на «Матч ТВ» 20 февраля
Фото Церемония закрытия зимних Олимпийских игр, главный бой UFC и чемпионат Германии по футболу: главные трансляции на «Матч ТВ» 20 февраля

Фото с сайта olympic.ru

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине, смешанные единоборства UFC и чемпионат по футболу в Италии – расписание этих и других трансляций на «Матч ТВ» 20 февраля.

05:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании. Прямая трансляция

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Трансляция из США. Прямая трансляция

10:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция

11:10 Новости

11:15 Все на Матч! Прямая трансляция

12:55 Новости

13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна. Трансляция из США

13:55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 63 км. Трансляция из Эстонии. Прямая трансляция

17:10 Новости

17:15 Все на Матч! Прямая трансляция

18:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" — "Аталанта". Прямая трансляция

20:30 Новости

20:35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. "Матч звезд". Прямая трансляция

23:20 Новости

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) — "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция

01:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Итоги. Прямая трансляция

04:20 Новости

04:30 Все на Матч! Прямая трансляция

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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