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В Новосибирске пожарные спасли 12 человек из горящего 10-этажного дома

Фото В Новосибирске пожарные спасли 12 человек из горящего 10-этажного дома
Фото В Новосибирске пожарные спасли 12 человек из горящего 10-этажного дома

Vk.com / act54

Пожарные спасли 12 человек из горящего многоэтажного жилого дома в Кировском районе Новосибирска.

Пожарные спасли 12 человек из горящего многоквартирного дома в Новосибирске. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Днем 20 февраля в Новосибирске загорелась квартира на третьем этаже 10-этажного дома на улице Комсомольской. В настоящее время огонь ликвидирован. Тушение производили 25 человек личного состава и 8 единиц техники.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе 12 детей. Сотрудники экстренного ведомства эвакуировали из горящего дома 12 человек. Внутри квартиры, где произошло возгорание, людей не было.

Как рассказали в МЧС, огонь повредил домашние вещи на балконе и в жилой комнате, общая площадь возгорания составила 13 метров квадратных.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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