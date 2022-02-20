В Новосибирске студентка взяла имя Легендарья после альбома Моргенштерна

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Жительница Новосибирска решила сменить имя после выхода альбома Алишера Моргенштерна и Славы Мэрлоу.

Студентка из Новосибирска Дарья Боброва сменила имя на Легендарья в 2020 году, когда рэперы Слава Мэрлоу и Алишер Моргенштерн выпустили совместный альбом «Легендарная пыль». Об этом девушка рассказала «АиФ-Новосибирск».

По словам девушки, ей нравилось имя Дарья, потому что оно было очень распространённым. Однако кардинально менять его она не хотела, ей нравится краткая форма имени – Даша. Идея о небольших изменениях в имени пришла ей после выхода альбома Алишера Моргенштерна со Славой Мэрлоу «Легендарная пыль». Почему-то девушке запало в душу слово «легендарная».

«Почему именно «Легендарья»? Всё просто: свободный позитивный дух Алишера и Славы я очень люблю, и полная форма имени такая, что ни с кем не спутать. Ни в коем случае не возношу этих ребят как идолов, но за пришедшую мне идею имени им респект!» – делится студентка.

По словам девушки, теперь её полное имя немного отличается и при обращении проще понимать, что зовут её, а не Дарью. Она рассказала, что сменила имя официально в ЗАГСе, а также писала курсовую работу в НГУ про медиаобраз Алишера Моргенштерна.

Как отмечает Легендарья, родители к перемене имени отнеслись спокойно, папа «поугарал», хотя мама шутки не оценила, но и не осудила. Друзья девушку тоже поддержали.

Сама Даша ни о чём не жалеет. Для неё смена имени – это про личное удобство, перформанс, благодаря которому теряется важность документов. Кроме того, девушка занимается комедией и новое имя помогает ей пошутить.

«Быть собой, смеяться по-доброму над собой, видеть интересное в каждой мелочи и уметь вывернуть свои милые странности в выигрышную для себя сторону – это же так здорово!» – считает Легендарья.

Напомним, ранее Сиб.фм писал про жителя Новосибирска, который сменил имя на Люцифер, чтобы бороться со стереотипами против дьявола. Также мужчина основал в городе новую религиозную группу «Церковь Люцифера» и даже собирался провести обряд по изгнанию COVID-19.