В Новосибирске внедорожники припарковались на газоне у ТРЦ «Галерея»

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Жители Новосибирска пожаловались на водителей дорогих автомобилей, которые организовали парковку на газоне рядом с ТРЦ «Галерея».
В субботу, 19 февраля, прохожие пожаловались на водителей внедорожников, которые устроили парковку посреди газона у торгово-развлекательного центра «Галерея Новосибирск». Кадры они опубликовали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Напротив ТРЦ «Галерея» автолюбители устроили парковку на зимний период, хотя летом там газон и бордюр. Неужели все парковочные места на бесплатном паркинге заняты?!» – пожаловался очевидец в соцсетях.
В комментариях пользователи разделились на два основных лагеря. Одни согласились с автором поста и отметили, что водители «думают только о себе». Кроме того, по словам пользователей, нарушителей «не видят» сотрудники автоинспекции.
Другие же отметили, что рядом с торгово-развлекательным центром неудобный винтовой паркинг. Поэтому в такой парковке нет ничего плохо, просто автомобилям некомфортно здесь проезжать.
Напомним, ранее в Новосибирске прохожий мужчина разбил более десятка автомобилей, которые были припаркованы во дворах. На данный момент его задержали, однако общую сумму ущерба установить будет сложно.
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