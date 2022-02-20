Заигрыш, Лакомка и Разгуляй: что означает каждый из дней Масленичной недели 2022

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Праздник Масленицы россияне начнут праздновать уже через неделю, 28 февраля. Торжество продлится до 6 марта. Каждый день масленичной недели несёт в себе особые традиции. Что нужно обязательно сделать в эти дни – расскажет Сиб.фм.

Главная традиция праздника Масленицы – это выпекание блинов. На Руси считали, что блин является символом Солнце, так как внешне они похоже по форме и цвету. Существует поверье, что хранительницы очага должны испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Помимо этого, в праздничную неделю принято ходить друг к другу в гости, чтобы отведать разные блюда. А в завершение Масленицы сжигают чучело зимы.

Важно помнить, что каждый день блинной недели несёт в себе глубокий смысл, и у каждого из них есть своё значение и обычаи, которые принято соблюдать.

Встреча Масленицы (28 февраля, понедельник)

Раньше люди жили большими и дружными семьями, где невеста, как правило, переезжала в дом к мужу и его родителям. В первое утро Сырной седмицы свёкры отправляли жён своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. В этот день ни в коем случае нельзя обижать своих сватов, поэтому важно позаботиться о том, чтобы они были сыты.

За неделю до Масленицы граждане начинали постройку оборудования для развлечений. А уже в первый день блинной недели достраивали их, например, устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Всё старались сделать как можно быстрее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

Главный обычай масленичного понедельника – выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

Заигрыш (1 марта, вторник)

Вторник полностью посвящается знакомствам между юношами и девушками. Молодёжь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Делалось это с целью создания будущей семьи. Впереди был Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, а вот уже после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться. А те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей. Чем больше было блюд на столе, тем больше уважения выказывал хозяин.

Лакомка ( 2 марта, среда)

В середине Масленичной недели зять ходил в гости к тёще, чтобы отведать блинов. Вместе с ним приходили его друзья и родственники. Тёща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свою доброту к нему. Ведь считалось, что чем добрее тёща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у её дочери с новой семьёй.

Разгуляй ( 3 марта, четверг)

С четверга начиналась Широкая Масленица. Все домашние дела прекращались, так как в этот день такие занятия считались дурной приметой. В связи с этим люди оставляли все свои дела и шли на площадь, чтобы повеселиться.

На Руси существовало множество традиционных развлечений, характерных для масленичного четверга: кулачные бои; катания на лошадях и в повозках; соревнования на ловкость и выносливость; хороводы; игры в снежки; штурм и захват снежного городка; разведение костров и прыжки через огонь; песни, пляски и, конечно же, поедание блинов.

Тёщины вечера (4 марта, пятница)

В пятницу уже зятю было положено принимать в гости тёщу. Блины к приходу пекла жена зятя. Тёща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

Золовкины посиделки (5 марта, суббота)

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам – сёстрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то не большие, но приятные подарки.

Прощёное воскресенье (6 марта, воскресенье)

Воскресенье является самый главным днём всей Сырной седмицы. В этот день совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища. Кроме того, это был последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали – дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днём было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади, чтобы сжечь чучело Масленицы. А пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай.

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