«В России и в Украине идиотов нет»: известные новосибирцы высказались о ситуации в Донбассе

Фото с сайта Законодательного собрания НСО, из соцсетей Facebook и «ВКонтакте»

Известные жители Новосибирска прокомментировали ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках. Нужно ли новосибирцам участвовать в конфликте, должна ли Новосибирская область принимать беженцев, будет ли война – мнения разделились.

Журналисты Сиб.фм опросили четырёх публичных новосибирцев на тему эскалации конфликта между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. Своё видение ситуации представили депутат городского совета Ростислав Антонов, члены Законодательного собрания региона Яков Новосёлов и Андрей Панфёров и экс-депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя.

«Не рекомендую никому туда ехать»

Депутат городского совета Ростислав Антонов был в Донбассе во время первого конфликта в 2014–2015 году, но сегодня не советует никому ехать на границу с Украиной в качестве добровольца. Сложившуюся ситуацию он назвал «очень серьёзной», и возможные боестолкновения, по его словам, могут привести к большому количеству жертв.

«Я не рекомендую никому из добровольцев туда ехать. Это не 2014 год. Всё изменилось. Тогда с обеих сторон воевали бойцы примерно равного уровня подготовки. За это время народная милиция прошла большой путь (развития), украинская армия тоже не стояла на месте. На сегодняшний день граница на въезд со стороны России закрыта. Я считаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что, если пойдёт большой поток неподготовленных добровольцев, будет большое количество жертв. Воевать должны те, кто обучен», – отметил депутат.

Антонов подчеркнул, что, по его информации, существует угроза, что украинская армия попытается взять Донецк и Луганск штурмом. Соответственно противостояние выльется на городские улицы. Именно поэтому, по его словам, в настоящее время активно идёт эвакуация населения. В первую очередь вывозят людей из приграничных территорий, добавил депутат.

«Я общаюсь с жителями Донецка напрямую. Они рассказывают, что по окраинам города, по всей линии соприкосновения идут артобстрелы. Гражданские страдают. Сейчас каждый день гибнут по 1-2 человека из гражданских», – резюмировал Антонов.

Он подчеркнул, что готов выехать в регион с гуманитарной миссией тогда, когда будет понятно, какая конкретно помощь может быть полезна.

«Добровольцы дадут сопернику по соплям»

С инициативой формировать добровольческие отряды, которые с оружием в руках встанут на защиту соотечественников, выступил депутат Законодательного собрания Новосибирской области подполковник запаса ГРУ Андрей Панфёров. Он заявил, что в регионе много мужчин, прошедших боевую подготовку, участников «чеченских кампаний».

«Воевать умеют, дадут по соплям так, что... Война, если будет, то будет тяжёлой, потому что агрессор есть агрессор. Его ещё укрепили инструкторами (зарубежными военными консультантами. – Прим. ред.). На лёгкую победу надеяться не приходится, но победа будет, и будет сокрушительной», – отметил депутат.

По словам Панфёрова, бывшего военнослужащего, чем дольше украинцы откладывают начало боевой операции, тем менее вероятно, что они решатся на наступление.

«Если протянут время, начнётся весенняя распутица, то войны не будет, потому что они завязнут. При этом расположение войск таково, что Украина заведомо находится в проигрышном положении. Надеюсь, что войны не будет. Всё-таки разум должен возобладать. Наши делают всё возможное (чтобы предотвратить столкновение), эти (украинцы) стараются инициировать боевые действия. Но, знаете, если бы хотели двинуть, уже пошли бы. Они чувствуют силу, чувствуют, что могут получить», – отметил Панфёров.

Новосибирская область, по его мнению, не должна стоять в стороне. Депутат подчеркнул, что необходимо «поддерживать детишек, стариков и женщин, которые бежали в преддверии войны». По его мнению, следует снабжать беженцев продуктами, одеждой, предметами первой необходимости. Также нужно постараться обеспечить какое-то количество жителей ДНР и ЛНР временным жильём в регионе, подытожил Панфёров.

«Беженцы могут решить демографическую проблему»

Приём беженцев на территории Новосибирской области оправдан не только из соображений общечеловеческих ценностей, но и из стремления решить демографическую проблему в регионе, заявил врач-диетолог, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новосёлов.

«У нас (в Новосибирской области) чудовищно высокая смертность на очень низкую рождаемость. Несмотря на то что у нас в 10 раз повысилось количество мигрантов, которые приезжают в наш регион, мы всё равно находимся в минусе по населению. С этой позиции принятие беженцев будет оправдано», – отметил депутат.

Ситуацию в Донбассе он назвал «гуманитарной катастрофой». По его словам, новосибирским властям в этой ситуации необходимо действовать согласно политике Правительства Российской Федерации «безо всякого сепаратизма», поскольку «если есть возможность помочь нашим близким людям, по сути, нашим соотечественникам русскоговорящим, то надо это делать».

Насчёт отправки в Донбасс добровольцев из Новосибирска Новосёлов заявил, что «каждый поступает так, как считает нужным». Главное при этом, резюмировал депутат, не нарушать закон.

«Войны не будет. В России и в Украине идиотов нет»

В начало войны между Россией и Украиной не верит экс-депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя. При этом экс-парламентарий признала, что ситуация в Донбассе сегодня «достаточно серьёзная».

«Мы сегодня понимаем, что ни России, ни Украине война не нужна. Война нужна тем кукловодам, которые этот конфликт подогревают. Почему сегодня Россия сосредоточила на границе такой контингент войск? Эти войска сосредоточены не для нападения, а для того, чтобы предупредить. Много примеров было, когда соваться на нашу землю просто опасно. С этих позиций. Войны как таковой не будет. Нет такого количества идиотов ни в России, ни в Украине», – отметила Ганзя.

Новосибирская область должна поддержать людей, которые страдают от обстрелов и вынужденной эвакуации, добавила бывший депутат. При этом гуманитарная помощь должна быть адресована не структурам власти, а конкретным людям, пояснила Ганзя. По её словам, в настоящее время людям, которые переживают тяжёлый период в своей жизни, не нужны громкие слова, а нужна материальная поддержка.