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экономика

Клиенты ВТБ на треть увеличили суммы пенсионных взносов через Мультибонус

Фото Клиенты ВТБ на треть увеличили суммы пенсионных взносов через Мультибонус
Фото Клиенты ВТБ на треть увеличили суммы пенсионных взносов через Мультибонус

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2021 году количество взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключённым с ВТБ Пенсионный фонд через программу лояльности «Мультибонус», достигло 13,5 тысяч, что на 23 % больше, чем в 2020 году. Сумма взносов за год выросла на 31 % и составила почти 30 млн рублей.

Направить на увеличение пенсионного капитала средства, накопленные при оплате покупок картой в рамках программы лояльности, можно на сайте или в приложении «Мультибонус ВТБ». Для этого необходимо перейти в раздел «Пенсионный фонд» и выбрать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки сумма взноса поступает на счёт клиента в ВТБ Пенсионный фонд.

«Только за прошедший январь объём взносов в ВТБ Пенсионный фонд по НПО через Мультибонус превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 60 процентов, а их количество выросло на треть. Вместе с Мультибонусом мы создали качественный, простой и удобный сервис, позволяющий клиентам ВТБ и Почта Банка сделать вклад в обеспечение своего финансового комфорта и благополучия. Мы развиваем дистанционные каналы на всех этапах клиентского пути, увеличивая долю присутствия в цифровых сервисах и мобильном банкинге», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд.

«Мы видим, что спрос на инвестиционные пенсионные программы с каждым годом растёт. И Мультибонус позволяет позаботиться о будущем, не отвлекая средства из семейного бюджета: достаточно просто расплачиваться картой ВТБ за покупки и услуги, а накопленные бонусы направлять на пенсионные накопления. Причём сделать это можно буквально в несколько кликов в мобильном приложении или на сайте Мультибонус, предварительно заключив договор с ВТБ Пенсионный фонд», – отмечает Роман Синенко, руководитель программы лояльности Мультибонус банка ВТБ (ПАО).

Мультибонус объединяет программы лояльности ВТБ и Почта Банка и позволяет получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на услуги, товары, развлечения и путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru и в мобильном приложении. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключённых с ВТБ Пенсионный фонд.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ВТБ
пенсия
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