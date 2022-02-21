Куклачёв рассказал, как сделать жизнь домашнего питомца дольше

Глава Театра кошек Юрий Куклачёв объяснил: продлить жизнь домашнего любимца помогут игры и разговоры.

Создатель Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, что могут предпринять хозяева, чтобы сделать жизнь любимого животного дольше. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул: важно не только подобрать правильное питание, в котором учитываются индивидуальные особенности питомца, но также помнить о регулярных играх и разговорах.

Надо смотреть, чтобы корм был настоящим, не подделкой. Если всё подобрано, то животное будет себя хорошо чувствовать. Правда, если химию подмешивают, то может печень начать болеть, мочекаменные болезни появятся. Поэтому денег на хороший корм лучше не жалеть, —

рассказал Куклачёв.

По словам художественного руководителя Театра кошек, при правильном и качественном питании срок жизни питомца может перевалить за 20 лет.

Мы теперь у каждой кошки берём кровь и сразу исследуем. У какой кошки на что аллергия или к каким болезням есть предрасположенность. У всех кошек разное здоровье. Поэтому у нас кошки живут по 20 лет. Кошкам нельзя стресс испытывать. Всё должно быть на любви построено, —

отметил он.

Юрий Куклачёв подчеркнул: необходимо относиться к своему животному с большим вниманием, а также постоянно играть с ним.

Чтобы она долго прожила, с ней также надо играть постоянно и разговаривать. Кошка обычно недолго играется — минутку буквально, а потом устаёт. Но кошке это будет поднимать настроение. Всё как у человека. Появляются гормоны радости, и у неё возникает стимул своему хозяину нежность подарить. Она по-другому относиться начнёт, другим глазами будет смотреть. Энергия другая будет, —

сказал Куклачёв.