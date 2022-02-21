Магия дудука: Duduk-band выступит на сцене Маяковского в Новосибирске

Фото предоставлены концертным агентством «ЯгоDа»

Виталий Погосян – композитор, музыкант. Его творческий путь – это поиск: поиск новых впечатлений и возможностей, поиск инструмента, способного выразить всю глубину чувств исполнителя, передать все нюансы настроения и композиторской идеи. На разных этапах этого пути это были аккордеон, фортепиано, гитара. Но главным открытием для себя в плане выразительности Виталий считает дудук.

Неповторимый тембр, интонационные нюансы, вариативность в технике исполнения – всё это позволяет широко и свободно экспериментировать, и Виталий смело идёт на это. Так родились такие композиции как «Сердце знает», «Молитва», «Настроение», «Мои мечты».

Совершенно естественно и органично в исполнении Виталия звучат и традиционные для этого инструмента армянские мелодии. Такая широкая гамма исполняемых композиций позволяет Виталию проводить интереснейшие сольные концерты, а также участвовать в сборных концертах, где различные инструменты органично дополняют друг друга. Кто сказал, что нельзя объять необъятное? В свободном творческом полёте возможно всё!

В группе Duduk-band собраны одни из лучших музыкантов Санкт-Петербурга: джазовый пианист, аранжировщик и композитор Илья Щеклеин, бас-гитарист с двадцатилетним сценическим опытом Сергей Шеин и барабанщик, свободно владеющий техниками в различных музыкальных стилях, Роман Николаев. В таком экспериментальном составе родилось новое, необычное звучание, что позволило включить в программу не только произведения, ставшие настоящими жемчужинами армянской народной музыки, но и современные хиты ХХ века.

Виталий Погосян – дудук, аккордеон, Илья Щеклеин – клавиши, Сергей Шеин – бас-гитара, Роман Николаев – барабаны.

Без возрастных ограничений