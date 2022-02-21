Почти все посетители вокзала Новосибирск-Главный соблюдают социальную дистанцию и масочный режим

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На вокзалах станции Новосибирск-Главный состоялась совместная проверка соблюдения масочного режима посетителями с участием железнодорожников и сотрудников Новосибирского линейного отдела МВ России на транспорте.

Пассажирам пригородных электропоездов и поездов дальнего следования в Новосибирской области напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и важности выполнения противоэпидемических требований. В ходе профилактического рейда недели с нарушителями провели разъяснительные беседы.

Проведённая проверка показала, что подавляющее большинство посетителей вокзалов ответственно подходят к противоэпидемиологическим требованиям – 98 % посетителей используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, в зданиях железнодорожных вокзалов Новосибирской области ежедневно проводится усиленная санитарная обработка залов ожидания, кассовых залов, туалетных комнат, досмотровых зон и входных групп, общих и служебных помещений. Для этого используется высокоэффективный дезинфицирующий раствор. Особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит наиболее часто – дверные ручки, элементы справочных и кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, поручни. Принимаются дополнительные меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

Также в залах ожидания установлены диспенсеры со специальным антисептическим составом для обработки рук. Пассажиров оповещают о мерах профилактики, нанесена специальная разметка, размещены указатели и памятки с информацией о необходимости соблюдения дистанции 1,5 м друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта. На креслах в залах ожидания размещены наклейки с просьбой не занимать соседние места.

В пригородных поездах и поездах дальнего следования также проводится ежедневная дезинфекция. Регулярной обработке подвергаются поверхности, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: сиденья, багажные полки, дверные ручки. Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.