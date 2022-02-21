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общество

Появилось видео смертельного наезда на 37-летнего рабочего СГК в Новосибирске

Фото Появилось видео смертельного наезда на 37-летнего рабочего СГК в Новосибирске
Фото Появилось видео смертельного наезда на 37-летнего рабочего СГК в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску, видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В ГИБДД раскрыли подробности гибели 37-летнего рабочего Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске.

В понедельник, 21 февраля, 37-летний рабочий СГК погиб в результате наезда автомобиля «Газель» на улице Серафимовича. Ещё один сотрудник тепловой компании госпитализирован с различными травмами.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 14:30. Двое мужчин – сотрудников СГК – проводили ремонтные работы на проезжей части. В это время 22-летний водитель двигался по улице Серафимовича, со стороны Титова в сторону Вертковской.

В результате 30-летний мужчина с различными травмами доставлен в больницу, 37-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно, что «газель» пыталась проскочить перекрёсток на мигающий зелёный. При этом обзору водителя мешал пар из люка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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