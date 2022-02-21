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Продавцов «красивых» телефонных номеров осудили в Новосибирской области

Фото Продавцов «красивых» телефонных номеров осудили в Новосибирской области
Фото Продавцов «красивых» телефонных номеров осудили в Новосибирской области

Фото Управления ФСБ по Новосибирской области

Двух сотрудников мобильного оператора осудили под Новосибирском за несанкционированный доступ к информации компании, составляющей коммерческую тайну.

Доволенский районный суд поставил точку в деле продавцов «красивых» номеров телефонов в Новосибирской области. Преступную схему выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Контрразведчики выяснили, что в 2020 году два сотрудника одного из мобильных операторов регулярно нарушали коммерческую тайну компании и правила обработки персональных данных абонентов.

Так, новосибирец Вячеслав Ларин подделывал заявления абонентов, на основе которых производил перевыпуск сим-карт оператора связи. Другая сотрудница компании Елена Горина меняла сим-карты вообще без каких-либо заявлений, что, по словам правоохранителей, «привело к блокированию и модификации компьютерной информации».

Оба сотрудника были признаны судом виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации. Ларина приговорили к полутора годам лишения свободы, Горину к одному году лишения свободы. Оба наказания осуждённые будут отбывать условно.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске частного детектива за слив информации из закрытых баз данных.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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