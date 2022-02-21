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Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году

Фото Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году
Фото Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В самом коротком месяце в году россияне смогут отдохнуть только один день – 23 февраля. Однако за день до торжества, 22 февраля, работодатели должны будут отпустить своих работников на час раньше.

Согласно производственному календарю выходных и праздничных дней в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Фото Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году 2

Так, в феврале текущего года таким праздником является только День защитника Отечества, 23 Февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. Но 22 февраля будет официально объявлен сокращённым рабочим днём. Так, руководители должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Фото Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году 3

В феврале 2022 года предстоит 9 выходных дней:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Следующие выходные дни будут только в марте. Россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта. А рабочая неделя будет сокращена до трёх дней, с 9 по 11 марта. Однако в субботу, 5 марта, придётся поработать, хоть и на час меньше обычного времени.

Фото Сокращённый рабочий день 22 февраля: как отдыхаем в честь Дня защитника Отечества в 2022 году 4

Отдых в мае начнётся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм писал о том, где и во сколько смотреть фейерверк 23 февраля. Прикольные открытки и лучшие поздравления ко Дню защитника Отечества, а также опубликован полный православный календарь на 2022 год.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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23 февраля
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