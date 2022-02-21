В Госдуме отреагировали на заявление посольства США о терактах

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Депутат Госдумы Хамзаев считает заявление посольства США о рисках терактов в России провокацией.
Мы же видим, что эта военная истерия, запущенная США по всему миру более месяца назад не только у себя на территории, но и в Европе, Азии, Ближнем Востоке, что вот-вот что-то произойдёт. <...> Это построено на том, чтобы людей немножко вогнать в процесс нагнетания обстановки. По-хорошему, им стоит объясниться, что конкретно они имели в виду. Если у них есть информация — у нас большое выстроенное сотрудничество по линии безопасности между США и РФ по силовому блоку и по внешней, и по внутренней безопасности, —
пояснил депутат.
По мнению Бийсултана Хамзаева, информацию такого рода «нельзя упускать из вида, но и относится суперсерьёзно» не стоит.
Тем не менее, дипломаты воздержались от уточнения конкретных изданий, которые распространили данные о предполагаемых терактах в России.
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