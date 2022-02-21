В Госдуме отреагировали на заявление посольства США о терактах

Депутат Госдумы Хамзаев считает заявление посольства США о рисках терактов в России провокацией.

По мнению депутата Государственной думы Бийсултана Хамзаева, заявление посольства США об угрозе терактов на территории РФ — «информационный выхлоп» и провокация. Об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru . Политик уверен: передача дипломатической миссией подобного сообщения в публичном пространстве, а не по линии двустороннего сотрудничества силовых структур США и России — говорящий сам за себя факт.

Мы же видим, что эта военная истерия, запущенная США по всему миру более месяца назад не только у себя на территории, но и в Европе, Азии, Ближнем Востоке, что вот-вот что-то произойдёт. <...> Это построено на том, чтобы людей немножко вогнать в процесс нагнетания обстановки. По-хорошему, им стоит объясниться, что конкретно они имели в виду. Если у них есть информация — у нас большое выстроенное сотрудничество по линии безопасности между США и РФ по силовому блоку и по внешней, и по внутренней безопасности, —

пояснил депутат.

По мнению Бийсултана Хамзаева, информацию такого рода «нельзя упускать из вида, но и относится суперсерьёзно» не стоит.