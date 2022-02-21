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общество

В Новосибирске экс-адвокат пойдёт под суд за мошенничество на 8 млн рублей

Фото В Новосибирске экс-адвокат пойдёт под суд за мошенничество на 8 млн рублей
Фото В Новосибирске экс-адвокат пойдёт под суд за мошенничество на 8 млн рублей

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката из Краснообска, обвиняемого в незаконном присвоении 8 млн рублей. Материалы готовы к передаче в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

Бывший член Адвокатской палаты Новосибирской области отправится под суд по обвинению в экономических преступлениях. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, материалы готовы к передаче в суд для рассмотрения по существу, сообщили 21 февраля в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

По версии следствия, в 2013–2014 году обвиняемый подыскивал лиц, заинтересованных в получении займа наличными и имеющих в собственности недвижимое имущество, и обманным путём завладевал им.

«В результате преступных действий фигурантом четверым жителям города Новосибирска причинён имущественный ущерб в размере более 8 миллионов рублей», — уточнили в СК.

Сейчас мужчина находится под стражей, вину он не признал.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом бывшем новосибирском адвокате, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он получил 400 тысяч рублей от клиентки для передачи сотрудникам полиции, но оставил деньги себе.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
СК
Новосибирск
уголовное дело
адвокат
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