В Новосибирске ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на опьянение

Фото Густаво Зырянова

Акция «Нетрезвый водитель» началась в Новосибирске, до 24 февраля экипажи ДПС будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Новосибирской области будет до 24 февраля проверять водителей на состояние опьянения. Профилактическая акция направлена на снижение аварийности на дорогах региона в праздничные дни.

В пресс-службе ведомства рассказали, что экипажи ДПС будут выявлять нетрезвых водителей, чьи действия приводят к авариям.

«На некоторых улицах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения», – уточнили в службе.

Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения составляет 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме того, водителей могут лишить прав на срок до трёх лет.