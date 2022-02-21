Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на опьянение

Фото В Новосибирске ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на опьянение
Фото В Новосибирске ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на опьянение

Фото Густаво Зырянова

Акция «Нетрезвый водитель» началась в Новосибирске, до 24 февраля экипажи ДПС будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Новосибирской области будет до 24 февраля проверять водителей на состояние опьянения. Профилактическая акция направлена на снижение аварийности на дорогах региона в праздничные дни.

В пресс-службе ведомства рассказали, что экипажи ДПС будут выявлять нетрезвых водителей, чьи действия приводят к авариям.

«На некоторых улицах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения», – уточнили в службе.

Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения составляет 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме того, водителей могут лишить прав на срок до трёх лет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10743
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
9336
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
8013
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7770
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
7480
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
5798
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады
5777
Стали известны даты матчей плей-офф КХЛ