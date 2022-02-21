В Новосибирске загорелся двухэтажный дом

МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске случился серьезный пожар. В Советском районе вспыхнул двухэтажный частный дом.

В Советском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом. Огонь мог перекинуться на соседние здания. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Днем 21 февраля в Советском районе Новосибирска загорелся частный двухэтажный дом по улице Русской. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем, был риск распространения огня на соседние здания.

Сотрудникам экстренного ведомства удалось в течение сорока минут локализовать возгорание, еще спустя десять минут открытое горение было ликвидировано. Пожарные приступили к проливке и разбору обгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, жители дома в огне не пострадали. Причину пожара установят дознаватели экстренного ведомства.