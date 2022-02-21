В Новосибирской области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения

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Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области определил приоритеты в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2022 году.

«Это масштабная и долгожданная программа. Многие её объекты входят в программу наказов депутатам, в том числе Законодательного собрания, и находятся на особом контроле. Сегодня нам приходится работать в непростых макроэкономических условиях – несмотря на это, перед нами стоит задача реализовать программу в полном объёме и в срок. Призываю всех, в первую очередь министерство здравоохранения, своевременно готовить медико-технологические задания, закупочные процедуры. Это касается и глав муниципалитетов – в части своевременной подготовки, оптимального выбора земельных участков, оказания содействия в подключении к сетям. Минстрой Новосибирской области, УКС – необходимо каждый объект сопровождать, не допускать появления недобросовестных подрядчиков на реализации отдельных контрактов», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Доклад о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области участникам совещания представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Программа утверждена постановлением правительства региона от 14 декабря 2020 года и реализуется с 2021 года.

Программой предусмотрены строительство и реконструкция 20 объектов здравоохранения, а также капитальный ремонт 23 объектов.

В рамках программы происходит оснащение 64 медицинских организаций, для этой цели закупается более 2 тысяч единиц технологического оборудования. Также 32 медицинские организации оснащаются 425 автомобилями санитарного транспорта. Всего на реализацию программы на период с 2021 по 2025 год предусмотрено 10 млрд рублей. Объём финансирования из федерального бюджета составляет 94,7 %.

В 2021 году в регионе завершилось строительство врачебной амбулатории в с. Верх-Тула, в настоящий момент производится дооснащение медицинским оборудованием, техническая готовность здания составляет 100 %, так же как и станции скорой помощи. В ближайшие полтора месяца медицинское учреждение будет введено в эксплуатацию и начнёт принимать жителей.

Законтрактовано 624 единицы оборудования, в том числе 39 единиц тяжёлого оборудования – 9 флюорографов, 11 маммографов, 19 рентгеновских установок. На сегодняшний день всё оборудование установлено и оказывает диагностическую медицинскую помощь жителям Новосибирской области. Также в регион поставлено 86 единиц санитарного транспорта.

В 2022 году в Новосибирской области планируется ввод в эксплуатацию врачебных амбулаторий в с. Верх-Тула, п. Ложок, д.п. Кудряшовский, п. Мичуринский, ст. Мочище, п. Тулинский, поликлинические отделения с. Криводановка, п. Восход (мкр. Олимпийская Слава), мкр. Дивногорский и Новомарусино, р.п. Краснообск, ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ».

Завершается ремонт врачебных амбулаторий с. Марусино, с. Андреевка, ФАПов в с. Белое, с. Михайловка, с. Павловка, п. Берёзовка, п. Ленинский, п. Прогресс, с. Ускюль, с. Чемское. Также запланировано приобрести 28 единиц медицинских изделий, в том числе, 5 единиц тяжёлого оборудования.

Всего на реализацию мероприятий в 2022 году запланировано более 1,9 млрд рублей, за счёт федерального бюджета – более 1,8 млрд рублей.