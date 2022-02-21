В России изменились правила выдачи QR-кодов с 21 февраля

С 21 февраля в России начал действовать порядок выдачи ковид-сертификатов по результатам теста на антитела.

С понедельника, 21 февраля, в России начали оформлять QR-коды по результатам положительного теста на антитела.

Согласно приказу Минздрава России, в ковид-сертификате на портале «Госуслуги» теперь будет отображаться информация о пройденной вакцинации от коронавируса, о перенесённой коронавирусной инфекции либо о положительном тесте на антитела.

Сообщается, что сертификат на личной странице пользователя портала «Госуслуги» появится не сразу после получения результата теста на антитела. Документ формируется в течение трёх календарных дней. Такой вариант оформления ковид-сертификата удобен для тех россиян, которые перенесли COVID-19 бессимптомно, либо болели, не обращаясь в медицинскую организацию.

Что касается выбора лаборатории для тестирования на антитела, то она может быть как государственной, так и частной.

Ковид-сертификат, полученный по результатам теста на антитела, действует в течение 6 месяцев. В случае если у человека имеется положительный ПЦР-тест, но он не обращался к врачу, то после теста на антитела ему выдадут QR-код сроком на один год.

В пресс-службе Минздрава РФ подчеркнули, что повторная выдача сертификата на основании теста на антитела не предусмотрена.