В Заельцевском районе Новосибирска отключили электричество в 130 домах

Сиб.фм

Жители Новосибирска остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Заельцевском районе.

Вечером 21 февраля новосибирцев остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Заельцевском районе.

В Заельцевском районе Новосибирска отключили электричество вечером в понедельник, 21 февраля. Причиной отключения электричества стала авария на линии электропередачи. Жители 130 домов остались без электричества.

Нарушение электроснабжения портал «Мой Новосибирск» зафиксировал в 18:30. Тогда же обеспокоенные жители начали писать в редакцию.

«На Красном проспекте в районе Сибирской ярмарки нет света. Фонари не работают, светофоры не работают, в домах тоже нет света», – рассказал Сиб.фм житель Новосибирска.

Сейчас электричества нет в 130 домах в Красногорском переулке, на улицах Красногорская, Северная, Даргомыжская и т.д.

Восстановить подачу электроэнергии обещают в 21:30.