Военком Новосибирской области Кудрявцев объяснил пользу службы в армии

Фото Густаво Зырянова
Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев назвал три аргумента в пользу службы в армии.
21 февраля военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев ответил на вопросы главного редактора «МК в Новосибирске», связанные со службой в армии. В частности, назвал три аргумента в пользу службы.
«Во-первых, после армии вы умеете стрелять из автомата Калашникова. Во-вторых, там вы учитесь самостоятельности. Я стирать самостоятельно научился только в армии, потому что дома была мама, машинка», — рассказал Кудрявцев.
Также военком отметил, что служба учит принимать решения и планировать судьбу, в том числе помогает определиться с карьерой.
«Мне это очень помогло, опыт был бесценный», — подчеркнул он.
По словам полковника, в Новосибирской области ежегодно набирают около 4 тысяч призывников. Ожидается, что в будущем их станет меньше, поскольку увеличивается число контрактников.
Напомним, что постепенно подходит время весеннего призыва, он стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В Новосибирской области призыв будут проводить 42 специальные комиссии.
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