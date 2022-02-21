Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине

Фото с официального сайта ОКР, pixabay.com, olympic.ru

Российские спортсмены, которые одержали победу на Олимпиаде-2022 в Пекине, получат не только приз зрительских симпатий на долгие годы, но и смогут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Призовые выплаты для спортсменов в России за олимпийские медали, которые осуществляются из федерального бюджета, не менялись ещё с 2012 года. Кроме того, победители получают и региональные выплаты. Ещё одним поощрением от Фонда поддержки олимпийцев является автомобиль высокого класса.

Для спортсменов, получивших золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, будет предусмотрена выплата в размере 4 миллионов рублей. За серебро – 2,5 миллиона рублей, а за бронзу – 1,7 миллиона рублей.

Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Отметим, что указанные суммы положены за каждую медаль, взятую спортсменом. Ещё один нюанс – данные премии не облагаются налогами.

В субъектах РФ также есть свои региональные выплаты местным спортсменам за победы на Олимпиаде, но они могут разниться. Например, правительство Новосибирской области выплатило по 2 миллиона рублей не только спортсменам, но и их тренерам за 1-е место на летней Олимпиаде-2020 в Токио, а также по 1,5 миллиона рублей за 2-е место и по миллиону рублей за 3-е место.

Помимо этого, новосибирские спортсмены, которые получат золото, могут претендовать на ежемесячное пособие по 30 000 рублей в течение года и на субсидию на жильё (2,2 млн рублей за 1-е место, 1,9 млн рублей за 2-е и 1,7 млн рублей за 3-е).

А негосударственный Фонд поддержки олимпийцев России одаривает спортсменов за победы престижными иномарками. Например, в 2020 году чемпионы Олимпиады в Токио получили следующие автомобили:

золото – BMW X5;

серебро и бронза – BMW Х3.

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