Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине

Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине
Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине

Фото с официального сайта ОКР, pixabay.com, olympic.ru

Российские спортсмены, которые одержали победу на Олимпиаде-2022 в Пекине, получат не только приз зрительских симпатий на долгие годы, но и смогут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Призовые выплаты для спортсменов в России за олимпийские медали, которые осуществляются из федерального бюджета, не менялись ещё с 2012 года. Кроме того, победители получают и региональные выплаты. Ещё одним поощрением от Фонда поддержки олимпийцев является автомобиль высокого класса.

Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине 2

Для спортсменов, получивших золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, будет предусмотрена выплата в размере 4 миллионов рублей. За серебро – 2,5 миллиона рублей, а за бронзу – 1,7 миллиона рублей.

Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Отметим, что указанные суммы положены за каждую медаль, взятую спортсменом. Ещё один нюанс – данные премии не облагаются налогами.

Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине 3

В субъектах РФ также есть свои региональные выплаты местным спортсменам за победы на Олимпиаде, но они могут разниться. Например, правительство Новосибирской области выплатило по 2 миллиона рублей не только спортсменам, но и их тренерам за 1-е место на летней Олимпиаде-2020 в Токио, а также по 1,5 миллиона рублей за 2-е место и по миллиону рублей за 3-е место.

Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине 4

Помимо этого, новосибирские спортсмены, которые получат золото, могут претендовать на ежемесячное пособие по 30 000 рублей в течение года и на субсидию на жильё (2,2 млн рублей за 1-е место, 1,9 млн рублей за 2-е и 1,7 млн рублей за 3-е).

Фото Все медали Олимпиады-2022: раскрыты суммы призовых российским спортсменам за победы в Пекине 5

А негосударственный Фонд поддержки олимпийцев России одаривает спортсменов за победы престижными иномарками. Например, в 2020 году чемпионы Олимпиады в Токио получили следующие автомобили:

  • золото – BMW X5;
  • серебро и бронза – BMW Х3.

Ранее Сиб.фм опубликовал все медали сборной России на Олимпиаде-2022 – медальный зачёт на 20 февраля. Где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада, а также во сколько смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2022 по ТВ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Олимпийские игры
деньги
Победа
сборная России
медаль
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15137
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
11033
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
9338
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
8146
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7573
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
6192
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
5937
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады