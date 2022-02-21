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общество

Новосибирец ищет вторую жену для рождения 10 детей

Фото Новосибирец ищет вторую жену для рождения 10 детей
Фото Новосибирец ищет вторую жену для рождения 10 детей

Фото pixabay.com

40-летний предприниматель из Новосибирска Игорь ищет вторую супругу, которая согласится родить ему 10 детей. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Новосибирска Игорь несколько лет назад заинтересовался многожёнством и решил найти вторую супругу, готовую родить ему минимум пять детей.

«Дети выступают в роли контролирующего жену фактора, поэтому изначально, выбирая в жёны, необходимо ориентировать на многодетность в минимум 5 детей, а лучше в 10 детей (надёжнее). Ленивая не согласится, и это к лучшему, так как именно на базе лени произрастают корни предательства», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 40-летний предприниматель.

По мнению мужчины, хорошая жена должна быть не только многодетной, верной и трудолюбивой, но и покорной. Выходить из дома без супруга ей нельзя, уверен он.

Стоит отметить, что подобных Игорю мужчин немало. Встречаются они в других сибирских регионах.

39-летний Алексей из Кемеровской области тоже находится в поиске второй жены, причём ищет её вместе с нынешней супругой Анной. Цель та же — расширение рода.

У пары уже есть двое детей, но мужчине хочется больше. Супруга с таким желанием постепенно смирилась. Рассматриваются кандидатки из Кемерово, Новосибирска и Томска.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о полиаморах — людях, которые строят семьи с несколькими партнёрами одновременно.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
Новосибирск
брак
семья
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