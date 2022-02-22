Депутат Аксёненко назвал проблему износа коммунальных сетей критической для Новосибирской области

Фото: Александр Аксёненко

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксёненко, представляющий Новосибирскую область, озвучил одну из злободневных проблем своего региона. С центральной трибуны в ходе правительственного часа с заместителем правительства Маратом Хуснуллиным парламентарий рассказал о катастрофическом износе коммунальных сетей в Новосибирской области.

«Износ коммуникаций тепло- и водоснабжения критичен по всей стране. Но нашу фракцию не устраивает сам подход к решению проблемы. Как говорит Сергей Миронов, идёт «национализация убытков и приватизация прибыли», – высказался Аксёненко, обращаясь к коллегам и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Все помнят машины, которые торчали из асфальта, и фонтан на трамвайных путях у оперного. Всё это следствие аварий на теплотрассе. ⠀

В этом году Новосибирск перешёл на ценовую зону теплоснабжения, что позволит поднимать плату за отопление свыше индекса инфляции ежегодно. Обосновали такой переход необходимостью ускорить процесс модернизации теплосетей. В прошлом году количество повреждений выросло на 20 %. А за последние 16 лет уровень износа стабильно обозначается в 75 %. При этом в 2021 году во всём Новосибирске капитально отремонтировано лишь 2 км теплотрасс.

«С этим процентом не справлялись ни бюджетные вливания, ни регулярное индексное повышение тарифа. Вот решили повысить тариф ещё больше и назвать это опережающими инвестициями. Предоставьте чёткий план освоения средств, а затем предоставьте точный отчёт перед населением, раз деньги планируется взять из их кошелька.

За 10 лет выйдет примерно 15 миллиардов рублей! Население чётко должно понимать, на что идут их деньги и как это будет реализовано, то есть факт исполнения», – выступил с трибуны Госдумы новосибирский депутат. Такой подход, по мнению Аксёненко, который также является заместителем председателя думского комитета по строительству и ЖКХ, изменит ситуацию в корне и повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед жителями. В случае неисполнения обязательств по ремонту жители смогут потребовать перерасчёт.

Хуснуллин, в свою очередь, ответил, что Новосибирская область имеет профицитный бюджет, и ей грех жаловаться на отсутствие денег. Кроме того, замглавы правительства напомнил, что ЖКХ – это прямая обязанность субъекта РФ, и деньги на модернизацию коммунального хозяйства в регионе есть: «За прошлый год региональные бюджеты были перевыполнены на полтора триллиона рублей. У меня вопрос: почему не добавили на систему ЖКХ? Это вопросы приоритетов. Мы всё время задаём вопросы федеральному центру, про софинансирование из центра говорим. Но все вопросы ЖКХ – это региональная политика. Да, мы этим занимаемся, но это прямая ответственность субъектов», – напомнил вице-премьер, дав понять, что дополнительных денег на коммуналку Новосибирской области не дадут.

Вместе с тем Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров ЖКХ, строительство и межбюджетные отношения, согласился с предложением Александра Аксёненко о пересмотре нормативной составляющей коммунальных тарифов, предложив заняться проработкой этого вопроса.