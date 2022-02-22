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политика общество

Депутат Аксёненко назвал проблему износа коммунальных сетей критической для Новосибирской области

Фото Депутат Аксёненко назвал проблему износа коммунальных сетей критической для Новосибирской области
Фото Депутат Аксёненко назвал проблему износа коммунальных сетей критической для Новосибирской области

Фото: Александр Аксёненко

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксёненко, представляющий Новосибирскую область, озвучил одну из злободневных проблем своего региона. С центральной трибуны в ходе правительственного часа с заместителем правительства Маратом Хуснуллиным парламентарий рассказал о катастрофическом износе коммунальных сетей в Новосибирской области.

«Износ коммуникаций тепло- и водоснабжения критичен по всей стране. Но нашу фракцию не устраивает сам подход к решению проблемы. Как говорит Сергей Миронов, идёт «национализация убытков и приватизация прибыли», – высказался Аксёненко, обращаясь к коллегам и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Все помнят машины, которые торчали из асфальта, и фонтан на трамвайных путях у оперного. Всё это следствие аварий на теплотрассе. ⠀

В этом году Новосибирск перешёл на ценовую зону теплоснабжения, что позволит поднимать плату за отопление свыше индекса инфляции ежегодно. Обосновали такой переход необходимостью ускорить процесс модернизации теплосетей. В прошлом году количество повреждений выросло на 20 %. А за последние 16 лет уровень износа стабильно обозначается в 75 %. При этом в 2021 году во всём Новосибирске капитально отремонтировано лишь 2 км теплотрасс.

«С этим процентом не справлялись ни бюджетные вливания, ни регулярное индексное повышение тарифа. Вот решили повысить тариф ещё больше и назвать это опережающими инвестициями. Предоставьте чёткий план освоения средств, а затем предоставьте точный отчёт перед населением, раз деньги планируется взять из их кошелька.

За 10 лет выйдет примерно 15 миллиардов рублей! Население чётко должно понимать, на что идут их деньги и как это будет реализовано, то есть факт исполнения», – выступил с трибуны Госдумы новосибирский депутат. Такой подход, по мнению Аксёненко, который также является заместителем председателя думского комитета по строительству и ЖКХ, изменит ситуацию в корне и повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед жителями. В случае неисполнения обязательств по ремонту жители смогут потребовать перерасчёт.

Хуснуллин, в свою очередь, ответил, что Новосибирская область имеет профицитный бюджет, и ей грех жаловаться на отсутствие денег. Кроме того, замглавы правительства напомнил, что ЖКХ – это прямая обязанность субъекта РФ, и деньги на модернизацию коммунального хозяйства в регионе есть: «За прошлый год региональные бюджеты были перевыполнены на полтора триллиона рублей. У меня вопрос: почему не добавили на систему ЖКХ? Это вопросы приоритетов. Мы всё время задаём вопросы федеральному центру, про софинансирование из центра говорим. Но все вопросы ЖКХ – это региональная политика. Да, мы этим занимаемся, но это прямая ответственность субъектов», – напомнил вице-премьер, дав понять, что дополнительных денег на коммуналку Новосибирской области не дадут.

Вместе с тем Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров ЖКХ, строительство и межбюджетные отношения, согласился с предложением Александра Аксёненко о пересмотре нормативной составляющей коммунальных тарифов, предложив заняться проработкой этого вопроса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ЖКХ
тарифы
Госдума
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