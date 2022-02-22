Экономист объяснил, ждать ли жителям России катастрофического обвала рубля

Фото с сайта pixabay.com
Экономист Колганов заявил, что катастрофического обвала рубля не произойдёт.
Будут введены, вероятно, новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это всё нанесёт определённый ущерб российской экономике, но те проекты радикальные, которые обсуждались в предшествующем месяце, типа отключения системы SWIFT, вряд ли будут реализованы, так как они несут существенный ущерб европейской экономике, которая тесно связана с российским рынком. Поэтому я не ожидаю принятия такого рода радикальных решений, —
прокомментировал экономист.
Чтобы спасти сбережения, Колганов посоветовал распределить их на рубли, доллары и евро, после чего положить их на депозитные счета или в облигации федерального займа.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают