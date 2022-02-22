Экономист объяснил, ждать ли жителям России катастрофического обвала рубля

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Экономист Колганов заявил, что катастрофического обвала рубля не произойдёт. По мнению экономиста Андрея Колганова, на данный момент россиянам не стоит ожидать катастрофического обвала рубля образца 2014 года после признания Кремлём ЛНР и ДНР. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru Эксперт подчеркнул: в 2014-м курс национальный валюты рухнул не только на фоне санкций, но также из-за резкого падения стоимости нефти. Тем не менее, Колганов предположил: в 2022 году Россия столкнётся с ограничениями в сфере торговли высокими технологиями.

Будут введены, вероятно, новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это всё нанесёт определённый ущерб российской экономике, но те проекты радикальные, которые обсуждались в предшествующем месяце, типа отключения системы SWIFT, вряд ли будут реализованы, так как они несут существенный ущерб европейской экономике, которая тесно связана с российским рынком. Поэтому я не ожидаю принятия такого рода радикальных решений, —

прокомментировал экономист.

Чтобы спасти сбережения, Колганов посоветовал распределить их на рубли, доллары и евро, после чего положить их на депозитные счета или в облигации федерального займа.