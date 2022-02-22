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Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды

Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды
Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды

Фото: Сиб.фм

Как известно, «омикрон» распространяется намного быстрее, нежели предыдущие варианты вируса. Кроме того, врачи сообщили о том, что признаки заражения новой мутацией вируса схожи с ОРВИ. Однако существуют и другие неожиданные симптомы, которые присущи только новому штамму.

Специалисты чаще всего отмечали следующие признаки заражения «омикроном»: слабость, головные боли, повышение температуры до 38° С, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды 2

Помимо этих симптомов, у пациентов могла быть пониженная температура тела, а у детей – высыпания. Большинство людей переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьёзного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам.

Не так давно эксперты заметили, что у заражённых новым вариантом вируса начали появляться кожные симптомы. На теле может появиться сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды 3

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) специалисты обратили внимание на распространённость бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC уточнили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другим симптомом стало появление сыпи, которая похожа на крапивницу. Также стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется из-за повышенного потоотделения и замедленного её испарения. После этого начинают закупориваются потовые железы и на коже появляется раздражение.

Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды 4

В CDC отметили, что ещё одним признаком «омикрона» становятся воспалённые пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отёком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупреждают учёные.

Кроме того, о наличии вируса могут говорить потрескавшиеся или воспалённые губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми – это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Фото Эксперты рассказали, как отличить омикрон от простуды 5

Ранее, Сиб.фм писал о том, что пациенты массово жалуются на странные осложнения. Врачи предупредили о страшном влиянии «омикрона» на слух, а также новосибирский учёный Седых допустил шестую волну COVID-19 из-за «омикрона».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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