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Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске

Фото Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске
Фото Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова, 2ГИС

На льду Оби в Ленинском районе Новосибирска появилось признание в любви, адресованное некой Татьяне.

На замёрзшей поверхности Оби возле ЖК «Венеция» в Ленинском районе Новосибирска появилось признание в любви. Автор адресовал его некой Татьяне.

«Я тебя люблю, Танюша», — сообщает гигантская надпись на льду.

Буквы настолько крупные, что увидеть послание отчётливо можно с высоты.

Использованные в материале фото сделаны с 11-го этажа.

Фото Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске 2

ЖК «Венеция» находится на улице Ясный Берег возле Димитровского моста. Увидела ли послание сама Татьяна, которой оно адресовано, неизвестно.

Фото Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске 3

Напомним, ранее на Сиб.фм был материал о том, как красиво признаться девушке в любви. Перейдя по ссылке, можно узнать, в каких ситуациях и почему это лучше всего сделать.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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