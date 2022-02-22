Гигантское признание в любви появилось на льду Оби в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова, 2ГИС

На льду Оби в Ленинском районе Новосибирска появилось признание в любви, адресованное некой Татьяне.

На замёрзшей поверхности Оби возле ЖК «Венеция» в Ленинском районе Новосибирска появилось признание в любви. Автор адресовал его некой Татьяне.

«Я тебя люблю, Танюша», — сообщает гигантская надпись на льду.

Буквы настолько крупные, что увидеть послание отчётливо можно с высоты.

Использованные в материале фото сделаны с 11-го этажа.

ЖК «Венеция» находится на улице Ясный Берег возле Димитровского моста. Увидела ли послание сама Татьяна, которой оно адресовано, неизвестно.

Напомним, ранее на Сиб.фм был материал о том, как красиво признаться девушке в любви. Перейдя по ссылке, можно узнать, в каких ситуациях и почему это лучше всего сделать.