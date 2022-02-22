Масленичная неделя 2022: когда начинать печь блины

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Первый день Масленицы в 2022 году придётся на 28 февраля, с него начнётся так называемая Узкая Масленица. Последний день выпадет на 6 марта. А уже с 7 числа православные начнут соблюдать Великий пост.

Главная традиция этого праздника — выпекание блинов. Предки считали, что блин является символом Солнца, так как внешне он напоминает его своей формой и цветом. Существует поверье, что хранительницы очага должны испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Важно помнить, что каждый день из блинной недели несёт в себе глубокий смысл, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать.

День 1: Встреча (28 февраля)

В этот день принято готовиться к встрече праздника. Люди устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Сделать всё это старались в первые три дня, в период Узкой Масленицы, чтобы не тратить время и свободно веселиться уже в день торжества.

Главная традиция масленичного понедельника — выпекание первого блина. Обычно его не съедали, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

День 2: Заигрыши (1 марта)

Раньше второй день Масленицы посвящался смотринам. Молодёжь собиралась, чтобы познакомиться и присмотреться друг другу. Делалось это не просто так, а для того чтобы после Великого поста, во время которого запрещены свадьбы, познакомившиеся во время заигрышей молодые люди могли пожениться.

Те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей, к приходу которых старались накрыть пышный стол, чтобы завоевать больше уважения. Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу и говорили: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

День 3: Лакомка, или Скромная среда (2 марта)

В этот день зятья ходили в гости к тёщам, чтобы угоститься блинами. Также вместе с ним приходили друзья и родственники. Тёщи в этот день были особенно ласковы к супругам своих дочерей, а гости смотрели и дивились, насколько же мужчине повезло с роднёй.

Стоит отметить, что причина такого поведения матери была во многом рациональной — считалось, что чем добрее тёща к зятю в среду, тем лучше будут отношения у её дочери с новой семьёй.

День 4: Разгуляй, или Широкий четверг (3 марта)

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все дела по дому прекращались, так как хозяйственные дела считались дурной приметой в этот день. Народ оставлял заботы и отправлялся на площадь, чтобы как следует повеселиться.

На Руси в масленичный четверг обычно проводили кулачные бои, соревнования на ловкость и выносливость, катались на лошадях и в повозках, водили хороводы, играли в снежки, штурмовали снежные городки, разводили костры и прыгали через огонь, а также пели, плясали и ели блины.

Кроме того, сидеть дома никто не оставался, так как верили, что в этом случае настигнут горести и неудачи, а также осудят соседи.

День 5: Тёщины вечера (4 марта)

В пятницу зять и тёща менялись местами: он принимал гостей уже у себя дома. Супруга к приходу матери пекла блины, которые тёща затем ела вместе с подругами, хвастаясь, как повезло её кровинушке с мужем.

День 6: Золовкины посиделки (5 марта)

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сёстрам и родственницам мужа. Девушки собирались поесть, пообщаться и посплетничать. Кроме золовок, также приглашали подруг и свою родню. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные подарки.

День 7: Проводы, или Прощёное воскресенье (6 марта)

Заключительный и самый важный день масленичной недели. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили друг у друга прощения, а в ответ слышали: «Бог простит, и я прощаю».

Прощёное воскресенье было последним днём, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, наготовленную на неделе, нужно было доесть. Остатки раздавали нищим или сжигали, поскольку выбросить еду или дать ей пропасть считалось дурной приметой.

Также днём было принято ходить в баню, а вечером — собираться на площади и, конечно же, торжественно сжигать чучело Масленицы. А пепел, который оставался после сожжения, рассеивали по полям, чтобы в новом году вышел хороший урожай.

В период блинной недели существуют следующие запреты:

Выполнять работу по дому в период Широкой Масленицы. С четверга по воскресенье весь физический труд (не считая готовки) лучше отложить;

Сидеть дома в одиночестве. Лучше от души погулять и повеселиться, так как к затворникам предки относились неодобрительно;

Нельзя отказывать в приходе госте. Принимать пришедших следует в чистом доме, подготовленном во время Узкой Масленицы, и за богатым столом;

Строго запрещается переедание. Чревоугодие в христианстве — само по себе грех, и особенно на неделе, которая предваряет Великий пост.

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