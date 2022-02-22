Новикомбанк провёл уроки финграмотности на авиационных предприятиях Казани

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает обучение финансовой грамотности сотрудников корпорации в регионах. На этот раз эксперт банка встретился со специалистами и профсоюзным активом ведущих предприятий авиастроительной отрасли Казани.

Семинары Новикомбанка, обучающие финансовой грамотности, состоялись для работников Казанского вертолётного завода и Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. В общей сложности в них приняли участие более 500 человек. Куратор проекта «Социально-платёжная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин рассказал о том, как правильно планировать и анализировать траты личного бюджета, использовать бонусные программы, получать лучшие условия кредитования, зарабатывать на вкладах и не прогорать на инвестициях. Повышенное внимание было уделено вопросу защиты денежных средств клиентов банка от мошенников.

Традиционно эксперт разъяснил все возможности использования социально-платёжной карты работника Госкорпорации Ростех – флагманского продукта в розничной линейке Новикомбанка. Такие карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платёжной системы «Мир». Держателям предоставляется четыре бонусных сервиса: собственные программы Новикомбанка «Кешбэк» и «Бонусы», кешбэк за товары от товаропроизводителей и программа лояльности «Привет, Мир!». Управлять социально-платёжной картой удобно через мобильное приложение или интернет-банк.

«Популярность социально-платёжной карты Новикомбанка у работников Госкорпорации постоянно растёт. К примеру, за 2021 год количество её активных пользователей увеличилось на 59 процентов. Это достигнуто в том числе благодаря регулярной работе по обучению финансовой грамотности. Мы уделяем большое внимание встречам с розничными клиентами в регионах, для нас по-настоящему важно оправдать доверие и оказать финансовую поддержку каждому из них», – прокомментировал Александр Дошлыгин.

Просветительская работа Новикомбанка стартовала в июле прошлого года со встречи с работниками Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. В рамках цикла семинаров по финансовой грамотности специалисты банка уже побывали на крупных производственных площадках в 10 городах. Обучение прошли более 4,5 тысяч человек.