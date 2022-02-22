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Новикомбанк провёл уроки финграмотности на авиационных предприятиях Казани

Фото Новикомбанк провёл уроки финграмотности на авиационных предприятиях Казани
Фото Новикомбанк провёл уроки финграмотности на авиационных предприятиях Казани

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает обучение финансовой грамотности сотрудников корпорации в регионах. На этот раз эксперт банка встретился со специалистами и профсоюзным активом ведущих предприятий авиастроительной отрасли Казани.

Семинары Новикомбанка, обучающие финансовой грамотности, состоялись для работников Казанского вертолётного завода и Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. В общей сложности в них приняли участие более 500 человек. Куратор проекта «Социально-платёжная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин рассказал о том, как правильно планировать и анализировать траты личного бюджета, использовать бонусные программы, получать лучшие условия кредитования, зарабатывать на вкладах и не прогорать на инвестициях. Повышенное внимание было уделено вопросу защиты денежных средств клиентов банка от мошенников.

Традиционно эксперт разъяснил все возможности использования социально-платёжной карты работника Госкорпорации Ростех – флагманского продукта в розничной линейке Новикомбанка. Такие карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платёжной системы «Мир». Держателям предоставляется четыре бонусных сервиса: собственные программы Новикомбанка «Кешбэк» и «Бонусы», кешбэк за товары от товаропроизводителей и программа лояльности «Привет, Мир!». Управлять социально-платёжной картой удобно через мобильное приложение или интернет-банк.

«Популярность социально-платёжной карты Новикомбанка у работников Госкорпорации постоянно растёт. К примеру, за 2021 год количество её активных пользователей увеличилось на 59 процентов. Это достигнуто в том числе благодаря регулярной работе по обучению финансовой грамотности. Мы уделяем большое внимание встречам с розничными клиентами в регионах, для нас по-настоящему важно оправдать доверие и оказать финансовую поддержку каждому из них», – прокомментировал Александр Дошлыгин.

Просветительская работа Новикомбанка стартовала в июле прошлого года со встречи с работниками Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. В рамках цикла семинаров по финансовой грамотности специалисты банка уже побывали на крупных производственных площадках в 10 городах. Обучение прошли более 4,5 тысяч человек.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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