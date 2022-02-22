Новосибирец может купить не более 2 метров жилья на накопления по вкладу

Фото Максима Николаева

Новосибирская область по итогам 2021 года занимает 22-е место в рейтинге регионов по объёму вкладов, на свои накопления среднестатистический житель не может приобрести и двух метров жилья, подсчитал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Объём вкладов на душу населения в Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 191,2 тысячи рублей. С таким показателем регион занял 22-ю строчку в общем рейтинге субъектов по итогам года.

Средний объём вкладов в области на 25 % меньше, чем в целом по стране, и не позволяет жителю приобрести даже два квадратных метра жилья на вторичном рынке, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В регионе растёт задолженность по банковским кредитам. По словам эксперта, за прошлый год она увеличилась на 21 %.

«С учётом динамики на сегодняшний день долги превышают накопления в два раза», — подчеркнул аналитик.

Вместе с тем данные Росстата свидетельствуют о росте реальных располагаемых доходов населения. По данным службы статистики, они увеличились на 3,1 % и падение 2020 года было компенсировано.

Анализ изменения реальных располагаемых доходов за 7 лет показывает, что к 2024 году суммарное снижение составит 4,5 %, подытожил Николаев.

Напомним, ранее эксперт подсчитал, что новосибирец сможет выкупить квартиру в среднестатистической новостройке за 8 лет и 3 месяца. Причём при условии, что будет вкладывать в неё всю свою зарплату.