Новосибирский блогер Тимур Ханов снял штаны после суда с главком МВД

Фото Сиб.фм, видео из youtube-канала Тимура Ханова

ГУ МВД по Новосибирской области выиграло суд по делу о компенсации сверхурочной работы полицейских на митингах в январе 2021 года. Иск в размере 3 миллионов рублей был предъявлен к блогеру Тимуру Ханову и депутату горсовета Антону Картавину.

Блогер из Новосибирска Тимур Ханов снял штаны у здания Октябрьского районного суда после вынесения решения о взыскании с него и депутата горсовета Антона Картавина 3 миллионов рублей в пользу областного главка МВД. В такую сумму стражи порядка оценили расходы на сверхурочную работу правоохранителей на митинге 31 января 2021 года.

По данным «МК в Новосибирске», накануне протестных мероприятий Ханов снял спорный видеоролик, в котором были усмотрены призывы к участию в акции. Самого блогера арестовали, он неделю провёл в СИЗО.

В августе 2021 года региональный главк МВД подал иск к Тимуру Ханову и депутату Антону Картавину с требованием компенсировать расходы на оплату труда полицейских по охране общественного порядка на мероприятии 31 января.

21 февраля Октябрьский суд поддержал иск ведомства.

«Взыскать с Картавина и Ханова в пользу главного управления внутренних дел денежные средства в размере три миллиона и 24 тысячи рублей», – цитирует издание решение суда.

Ханов и Картавин намерены обжаловать решение суда. Однако в качестве первой реакции блогер снял штаны рядом со зданием суда, аргументируя это тем, что у него «забрали последнее».